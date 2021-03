A casa come un anno fa ultima corsa per la spesa. Pugno di ferro dei sindaci

Misure sempre più aspre, con spostamenti ridotti all'essenziale, solo per lavoro o urgente necessità. Da ieri la Puglia è in zona rossa rafforzata e ci resterà fino al 6 aprile, salvo ulteriori proroghe.

OGGI APERTI SOLO FARMACIE, EDICOLE, FIORAI E BENZINAI

E così, esattamente come un anno fa, anche la domenica delle Palme 2021 sarà ricordata come la giornata del tutti a casa perché, ancora una volta, in lockdown totale: oggi, il giorno di Pasqua (4 aprile) e il Lunedì dell'Angelo (5 aprile) sono sospese tutte le attività commerciali consentite dal Dpcm del 2 marzo 2021 in zona rossa, ad eccezione delle attività di vendita di carburante per autotrazione, di combustibile per uso domestico e per riscaldamento, di fiori e piante, delle edicole, dei tabaccai, delle farmacie, delle parafarmacie.

DA DOMANI CHIUSURE ALLE 18

Invece, negli altri giorni non festivi, ma compresi nel periodo normato dall'ordinanza, tutte le attività commerciali consentite dal decreto del presidente del Consiglio dei ministri chiudono alle ore 18. In più vietati gli spostamenti dal Comune di residenza, domicilio o abitazione verso altri Comuni pugliesi per raggiungere le seconde case, salvo che per comprovati motivi di necessità o urgenza; vietati gli ingressi e gli spostamenti in Puglia delle persone non residenti, per raggiungere le seconde case in ambito regionale, salvo sempre che per comprovati motivi.

Purtroppo, fuori dagli ospedali sembra mancare ancora la consapevolezza di vivere in un momento di eccezionale gravità: motivo per cui la zona rossa, rafforzata con specifiche ordinanze, spesso viene ignorata. Ma stavolta i sindaci sono pronti ad usare il pugno di ferro, niente sconti: «Se ci saranno assembramenti chiamerò subito le forze dell'ordine» ha detto il primo cittadino di Bari, Antonio Decaro, preoccupato dal numero dei contagi dell'ultima settimana. A Taranto il sindaco Rinaldo Melucci ha varato un'ordinanza valida fino al 6 aprile, che impone divieti di stazionamento e consumazione di cibi e bevande all'aperto anche durante il giorno, divieto di accesso a parchi, giardini, pinete, spiagge e altre aree pubbliche. I riti pasquali saranno celebrati ma con limitazioni e tutele. Anche il sindaco di Brindisi, Riccardo Rossi ha disposto per i giorni festivi e prefestivi la chiusura dei parchi urbani e di quartiere e delle aree verdi del Monumento al Marinaio, la chiusura dei cimiteri, con esclusione delle attività non differibili, l'intensificazione dei controlli da parte della Polizia Locale.

ASSALTO AI SUPEMERCATI

Intanto, ieri per effetto della chiusura anticipata dei supermercati, si sono creati assembramenti, con tanta gente a fare la fila per la spesa. Coldiretti Puglia ha stimato il 30% di gente in più davanti a negozi di generi alimentari e mercati, proprio a causa delle restrizioni di Pasqua. A tal proposito il sindaco di Lecce, Carlo Salvemini, ha invitato tutti i titolari di medie strutture di vendita alimentare a verificare il rispetto degli obblighi espressi previsti dal Dpcm per evitare assembramenti all'interno dei locali, a tutela della salute dei clienti e del personale addetto alle vendite (cassieri e banconisti). Ma il protocollo richiesto è stato rispettato solo in parte, e in diversi centri di generi alimentari del capoluogo salentino si sono create lunghe code agli ingressi con molte persone che non hanno rispettato un adeguato distanziamento sociale. I controlli però sono aumentati notevolmente sulla scorta dell'allarme lanciato proprio dal primo cittadino, tuttavia il rischio di assembramenti è stato molto elevato. Nonostante le restrizioni più stringenti appena entrate in vigore, anche dopo le 18 e con le saracinesche di negozi e bar abbassate, la città non si è addormentata come nell'angusto periodo del lockdown di un anno fa.

Auto, moto, biciclette, monopattini e mezzi pubblici hanno popolato le zone nevralgiche di Lecce. In piazza Mazzini e all'altezza dell'Obelisco non si sono lasciati attendere i primi controlli a tappeto da parte della Polizia Municipale. Diversi automobilisti sono stati fermati e sono fioccate le prime multe.

(Ha collaborato Paolo Conte)

© RIPRODUZIONE RISERVATA