A Bari un incontro con il ministro Carfagna per parlare di Zes

Confindustria di Puglia, Basilicata e Molise continuano a sollecitare ogni iniziativa che possa far decollare davvero le Zone economiche speciali, da tutti considerate opportunità strategica per lo sviluppo del Mezzogiorno, eppure sempre rimaste in mezzo al guado a causa della mancanza di un provvedimento migliorativo ulteriore rispetto a quelli già esistenti e approvati nel giro di quasi cinque anni o di un passaggio burocratico, come nel caso della bollinatura della Corte dei conti sui provvedimenti di nomina dei commissari straordinari: Manlio Guadagnolo per la Zes interregionale Puglia-Molise che fa riferimento ai porti dell’Adriatico meridionale e alle aree produttive funzionalmente collegate; Floriana Gallucci, per la Zes interregionale jonica Puglia-Basilicata che fa riferimento al porto di Taranto e alle aree produttive funzionalmente collegate.

L'APPUNTAMENTO



Così le rappresentanze degli industriali hanno deciso di mettere, il 21 aprile, attorno a un tavolo tutti gli attori della grande avventura delle Zone economiche speciali. Si ritroveranno a Bari , nella sala convegni di Confindustria Bari e Bat, in via Amendola 172, il presidente della Regione Michele Emiliano e i presidenti confindustriali (Sergio Fontana per la Puglia, Vincenzo Longobardi per il Molise, Francesco Somma per la Basilicata) per i saluti istituzionali. A discutere (coordinati dal caporedattore del Tgr Rai Puglia Giancarlo Fiume) ci saranno, dopo un intervento del sottosegretario alla giustizia Francesco Paolo Sisto, il ministro per il Sud, Mara Carfagna, e i quattro moschettieri che hanno avuto e avranno poteri nell’assumere decisioni per gli investimenti nelle aree Zes: i commissari Guadagnolo e Gallucci e i presidenti delle Autorità di sistema portuali dell’Adriatico meridionale e della Ionio, Ugo Patroni Griffi e Sergio Prete. I due presidenti delle Autorità portuali di riferimento hanno avuto il potere e il coordinamento dei comitati di indirizzo delle rispettive Zes sino a quando, un anno fa, il governo non ha deciso di evitare frammentazione degli interventi e di indicare una percorso coerente e omogeneo per gli investimenti in tutte le Zes.

I PROBLEMI