Calo demografico, è allarme: nel 2050 il Sud "senza" la Puglia. Circa 3.5 milioni di abitanti in meno

Da qui al 2050 gli abitanti del Mezzogiorno diminuiranno di 3,5 milioni. Numeri demografici alla mano, sarebbe come immaginare tra trent'anni un Sud senza la Puglia. È l'Istat a tracciare una previsione tutt'altro che rassicurante sulla demografia del Paese, con un Meridione che si spopolerà in maniera significativa in tempi relativamente brevi. Il rapporto dell'Istat parte da un presupposto: nel 2007 si è rotto l'equilibrio demografico...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati