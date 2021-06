Scuola, dalle competenze chiave a quelle trasversali: dopo il Covid, urgente una riforma

L’annus horribilis della scuola si è chiuso con buona pace di tutti: famiglie, studenti, docenti e dirigenti. Cosa rimarrà nel “cappello di ciliegie” ancora non è dato sapere, gli esiti sono al vaglio degli addetti ai lavori. Di certo c’è che l’anno pandemico, per via delle restrizioni, ha rivelato i limiti della scuola italiana.

Sorvolando sulle scelte del ministero competente, le spese, i provvedimenti, le polemiche, i dibattiti e le...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati