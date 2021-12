Gli appetiti delle mafie sul Pnrr e le soluzioni

La gravissima crisi economica in cui il Paese è sprofondato nel marzo 2020, dettata dall’emergenza sanitaria per la diffusione pandemica del virus Covid-19, sembra ormai alle spalle, almeno a voler considerare i dati confortanti sulla crescita del Pil per l’anno 2021 e la capillare diffusione del rimedio vaccinale. Eppure la pandemia ha innescato cambiamenti attesi e inattesi, ha accelerato trend in ogni campo; ivi compreso quello dei...

