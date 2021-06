La giustizia e la necessità di una riforma: ipotesi, proposte e referendum per sradicare qualsiasi forma di populismo

Vi sono diverse cose di un certo peso nella riforma della giustizia a cui sta lavorando Marta Cartabia. Almeno due punti meritano massima considerazione. Il primo: l’abolizione dell’appello del pubblico ministero, il che in breve significa che se in primo grado l’imputato non viene condannato, il pubblico ministero non può ricorrere contro la sentenza di assoluzione. È una misura che si ispira al principio che la colpevolezza va stabilita...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati