Il G7 e la Puglia/ Il passato scaduto, il futuro atteso: una regione al bivio

A che punto è la Puglia? Quale immagine offrirà di sé ai leader del G7 attesi a Borgo Egnazia, in quel di Fasano, dal 13 al 15 giugno? «Non saremo la California, ma per fortuna (o per merito) non siamo più quello che eravamo un quarto di secolo fa», ha scritto su queste colonne il direttore Rosario Tornesello, evocando il titolo di un saggio di Franco Tatò. Il forum dei capi di Stato e di Governo nasce nel 1973 in risposta alla crisi petrolifera e finora l’Italia ne ha ospitato il vertice annuale sei volte: due a Venezia, una a Napoli, poi a Genova nel 2001 segnata dall’irrompere del movimento no-global, all’Aquila nel 2009 poco dopo il terribile terremoto, e a Taormina. Sono tutte città simbolo della magnificenza ma anche delle contraddizioni del Paese, dove il fascino e i problemi quasi sempre vanno di pari passo. «Mischia di luce e di lutto», scrisse Gesualdo Bufalino della sua Sicilia, ma la definizione vale quantomeno per tutto il Sud. In tal senso alla Puglia basterebbe «semplicemente» rispettare sé stessa, ovvero la propria identità per come è cambiata negli ultimi decenni, a partire dagli sbarchi degli albanesi in fuga dalla tirannide comunista nei primi anni Novanta. Fu l’avvisaglia di un esodo ben più largo, dai Balcani all’Asia e all’Africa, che continua a investire l’Europa e che ha trovato la sua drammatica icona nell’arrivo dei ventimila disperati a bordo della nave «Vlora» a Bari l’8 agosto 1991.

Sì, con la «Vlora» la Puglia tradizionale «porta d’Oriente» diventa un fremente porto d’Occidente, un approdo ospitale verso le persone e i sogni di una vita migliore, rinverdendo una vocazione menzionata nel sito ufficiale del G7 Italia 2024: «Questa terra ha accolto nei secoli popoli, culture e religioni diverse che hanno lasciato un’eredità profonda sul suo territorio». La Puglia diventa «Lamerica» del film di Gianni Amelio, la chimera di una terra promessa per i migranti in grado di incidere sul nostro stesso destino, che appare sospeso «né qui né altrove» per dirla con un suggestivo titolo di Gianrico Carofiglio. Scoprimmo allora di vivere lungo una ferita del mondo globale con l’inevitabile trauma che ciò comporta, ma anche con le opportunità di una frontiera dall’afflato «western» o meglio «eastern» alla luce della collocazione mediterranea. Nasce da lì, ne restiamo convinti, il boom della creatività letteraria, cinematografica, musicale che ha fatto della Puglia una protagonista della scena internazionale, nonché del dibattito sulla soggettività meridiana grazie «in primis» alle riflessioni di don Tonino Bello e del filosofo Franco Cassano.

L’eco di quelle storie o «narrazioni» si è riverberata nella vita pubblica e ha dato il la alla cosiddetta «primavera pugliese» di cui nel bene e nel male ancora si parla, sebbene la sua spinta propulsiva sia finita di fatto una quindicina di anni fa.

Nel frattempo, sull’onda di film e libri, la Puglia diventava una meta turistica sempre più ambita e più cara, in certi casi «inavvicinabile» per i pugliesi… Lussuose masserie-resort, divi a gogo, influencer in mutande (senza, sometimes), stilisti di grido e vip della politica negli ultimi anni hanno propalato il fascino della regione «più bella del mondo», con il mare più azzurro, il cibo più buono, le fantastiche ricette della nonna etc. Tutto vero, per carità. Eppure, v’è un rischio in questa ossessione identitaria che sbandiera la tradizione o presunta tale pur di adattarla alle esigenze del marketing territoriale. È il rischio di volgere lo sguardo all’indietro verso un’arcadia bucolica e premoderna invero mai esistita, di affabulare un folclore di seducenti contadinelle griffate e di bellimbusti in panciotto e coppola, proponendosi alla stregua di un emporio della frisa e della pizzica «molto pittorescooo», come recitava Enrico Montesano in una popolare parodia dedicata a «viaggi, gioie, incontri, sorprese di una romantica donna inglese».

Marco Ferrante nel suo illuminante romanzo «Ritorno in Puglia», appena uscito per Bompiani, racconta delle energie e dello squilibro apportati dagli albanesi nel contado del protagonista, il quale a un certo punto diagnostica il «bovarismo collettivo» del territorio, «e cioè una ipersensibilità alquanto fasulla sullo spirito dei luoghi: la magia della terra culla e madre, le tradizione come garanzia di sano arcaismo, la pretesa di pensare se stessi come riserva antropologica…». Una sorta di pulsione regressiva che sacrifica la realtà sull’altare del turismo, e non da oggi se già nel 2013 le ciminiere dell’ex Ilva vennero espunte dalle fotografie di una campagna regionale per promuovere Taranto e le sue spiagge «caraibiche» (immagine autentica, ma per così dire «incompleta»). Ecco, magari all’appuntamento con il G7 potremmo presentarci valorizzando la luce e le luci della Puglia (aerospazio, agricoltura d’eccellenza, energia pulita, imprese creative…), senza tuttavia nascondere le ombre. Per esempio, la Xylella fastidiosa colpisce l’ulivo pure intorno alla residenza dei grandi della Terra, simbolo di uno squilibrio crescente tra uomo e natura non meno dei disastri climatici in un Mediterraneo tropicalizzato. Le migrazioni non si fermano, anzi reclamano risposte concrete invece che slogan xenofobi, e intanto un nuovo esodo riguarda i nostri giovani in partenza verso migliori opportunità di studio e di lavoro, con l’incipiente desertificazione delle aree interne e il Mezzogiorno in via di svuotamento anche a causa del gelo demografico. Mentre al G7 si parlerà dell’Intelligenza Artificiale in una sessione con l’intervento di papa Francesco, in Puglia permangono problemi di deficienza artificiosa sui trasporti, la sanità, la scuola. Insomma, sarebbe un vero peccato sia scimmiottare la California (che oltretutto non corrisponde più al mito d’un tempo) sia esibire il passato come una carta d’identità, non foss’altro perché è scaduta.