Non è stata una campagna elettorale da indicare a modello. E questo nonostante l’importanza dell’appuntamento: da una parte, i destini futuri (e le decisioni) dell’Unione europea; dall’altra, i governi degli enti comunali. Gli uni e gli altri straordinariamente importanti, anche per il ruolo simbolico (e concreto) cui insieme rimandano: globali e locali, contemporaneamente, sono le dimensioni in cui da tempo ci muoviamo. E qui ancor di più, col Mediterraneo – il nostro mare di buone ragioni – tornato centrale negli equilibri geopolitici internazionali, di cui è emblema e sintesi l’imminente vertice del G7.

Eppure di Europa si è parlato poco, complici anche i meccanismi che talvolta portano formazioni alleate al di qua dei confini a compiere scelte diverse una volta a Strasburgo. Mentre i dibattiti a livello locale hanno risentito molto delle emergenze (e delle beghe) contingenti. Tutto questo, su entrambi i versanti, ha precluso la possibilità di utilizzare al meglio la tornata elettorale: particolare perché la prima a crisi pandemica definitivamente chiusa (ma con i temi della ripresa e resilienza aperti) e con due devastanti conflitti in corso ai confini della stessa Unione e del Mediterraneo.

Un tale contesto, tuttavia, non può in alcun modo legittimare disaffezione al voto o disinteresse, confluiti entrambi negli ultimi tempi in quote crescenti di astensionismo. Al contrario, proprio la posta in gioco indicata all’inizio, con la doppia implicazione cui rimanda, richiede non solo una maggiore partecipazione ma, soprattutto, un’espressione consapevole di volontà e scelte ponderate. Anche per evitare che a decidere siano in pochi, e quei pochi per tutti.

Ci sono in ballo troppe cose, straordinariamente importanti: dal ruolo e dal peso strategico di un’Europa moderna, in un contesto mondiale polarizzato e dominato da altre potenze (Usa e Cina su tutte), fino all’uso oculato dei fondi pubblici per dare a ogni singola contrada una prospettiva di crescita oltre i rigori dell’inverno demografico che avvolge il Sud. E questo in un momento in cui, per molteplici ragioni, proprio il Meridione e la Puglia in particolare si trovano a vivere una nuova fase all’interno di un percorso travagliato e accidentato, fatto certo di divari da colmare e ritardi da recuperare, ma anche di innovazione, ricerca, sviluppo e impresa, forse con dimensioni e livelli qualitativi mai raggiunti prima.

Siamo nel cuore del Mediterraneo, molto meno periferia del passato. Crocevia di progetti e interessi che riguardano e coinvolgono intere nazioni. Per queste ragioni, e per la doppia implicazione globale e locale qui più volte richiamata, anche superando i limiti che la politica vive ovunque in questa fase storica, l’auspicio è di tornare a frequentare in massa le urne: la costruzione del consenso presuppone, con la partecipazione, anche la conoscenza dei temi e dei problemi. Il male dell’astensionismo, in fondo, è il disinteresse.