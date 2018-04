Uso e abuso delle auto blu e il ruolo della Corte Costituzionale

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Dell’accertamento penale nei confronti del giudice della Corte Costituzionale Nicolò Zanon, indagato dalla Procura di Roma per peculato d’uso (utilizzazione impropria di un’autovettura blu) hanno in questi giorni parlato alcuni organi di stampa. Ma la notizia del caso, forse perché soverchiata dalle informazioni sugli sviluppi del risultato elettorale, non ha suscitato l’interesse che richiedeva la rilevanza dei problemi sollevati da tale vicenda né ha provocato le reazioni e gli interventi attesi per un positivo sbocco della non edificante questione.Si è appreso dalle cronache che l’alto magistrato era indagato per l’ipotesi accusatoria secondo la quale egli avrebbe concesso l’uso dell’autovettura assegnatagli in ragione della sua funzione alla moglie e a qualche altro familiare per spostamenti e viaggi di interesse privato anche con mete turistiche (Forte dei Marmi e Siena); che la Consulta, avendo avuto dall’autista notizia del fatto a seguito di un accertamento su un eccessivo consumo di carburante, aveva inviato gli atti alla Procura di Roma; che il giudice Zanon si era dimesso per difendersi dall’accusa ma che le dimissioni erano state respinte dalla Consulta; che Zanon aveva respinto l’accusa affermando che non c’era alcun abuso essendo tutto avvenuto nel pieno rispetto della disciplina interna. E si è saputo anche che il 21 marzo, pochi giorni dopo l’accaduto, la Corte aveva modificato l’art. 5 del regolamento interno stabilendo che l’uso delle autovetture assegnate ai giudici costituzionali doveva essere “personale ed esclusivo” così come si è appreso che tale puntualizzazione normativa avrebbe indotto la Procura a chiedere al Gip l’archiviazione del caso ritenendo siffatta modifica tale da introdurre nel regolamento un limite “fino a quel momento non esistente nella precedente normativa”. Tesi sorprendente questa perché la precedente norma non poteva certo legittimare abusi di tale gravità e se avesse previsto una tale assurdità sarebbe risultata comunque disapplicabile dal giudice ai fini dell’accertamento del reato.Si vedrà quali saranno gli esiti finali della vicenda giudiziaria e in quale conto sarà tenuta l’interpretazione che la Procura di Roma ha dato alla citata riforma del regolamento. Così come si potrà capire se sarà considerato persuasivo o meno l’orientamento della Consulta sulla “forza” dei suoi regolamenti interni che essa ritiene abbiano “valenza di normazione primaria”. Un assunto che appare invero assai debole sia perché sono solo i regolamenti interni della Camera dei Deputati e del Senato che hanno tale valenza essendo previsti dagli artt. 64 e 72 della Costituzione, mentre non ne sono provvisti quelli di altri organi costituzionali, e sia soprattutto perché (motivo questo assorbente ogni altro rilievo) nel caso in questione non sono in discussione rapporti interni all’organizzazione dell’organo costituzionale (misure disciplinari o contrasti fra la dirigenza e i responsabili di singoli uffici o servizi) ma si tratta della sussistenza o meno della responsabilità penale di un giudice della Corte per un fatto estraneo all’organizzazione interna della medesima riguardante l’ipotesi di un reato previsto da una legge dello Stato la cui cognizione appartiene in via esclusiva alla giustizia penale ordinaria.Non si chiami allora impropriamente in causa il concetto di “autodichia” che concerne la prerogativa di alcuni organi costituzionali di giudicare sulle controversie relative allo stato giuridico ed economico delle persone che li compongono. Né si invochino immunità che non esistono dal momento che le sole immunità in favore dei giudici della Consulta sono quelle previste dalla Legge costituzionale 9 febbraio 1948 n.1 la quale all’art. 3 stabilisce che tali giudici “finché durano in carica godono dell’immunità accordata nel 2° comma dall’art. 68 della Costituzione ai membri delle Camere” aggiungendo che “l’autorizzazione ivi prevista è data dalla Corte Costituzionale”. E l’art. 68 della Costituzione afferma al 2° comma che nessun membro del Parlamento può essere sottoposto a perquisizioni o mantenuto in detenzione senza l’autorizzazione della Camera alla quale appartiene, autorizzazione che per i giudici della Consulta è riservata alla Consulta medesima. Ed è appena il caso di rilevare che tale autorizzazione a procedere non è più necessaria (come invece lo era prima) per iniziare un procedimento penale contro un parlamentare, e quindi anche contro un giudice della Consulta, per il disposto della legge costituzionale 29/10/1993 n.3.Il fatto è che le auto blu sono assegnate ai giudici della Consulta per facilitare lo svolgimento delle loro funzioni riconoscendo ad essi un’ampia facoltà di utilizzazione ma certo non tale da giustificare impieghi del mezzo rivolti a soddisfare esigenze private dei componenti delle loro famiglie. Comportamenti che, se provati nelle forme di legge, integrano senza dubbio il reato di peculato d’uso previsto dal 2° comma dell’art. 314 del Codice Penale. Vale allora la pena ricordare che proprio la Consulta, confermando precedenti pronunzie, con la sentenza 1146 del 1988 ha stabilito che la Costituzione italiana contiene alcuni principi supremi che non possono essere sovvertiti o modificati nel loro contenuto essenziale neppure da leggi di revisione costituzionale o da altre leggi costituzionali. E ha aggiunto che tali sono tanto i principi che la stessa Costituzione esplicitamente prevede come limiti assoluti al potere di revisione costituzionale quali la forma repubblicana quanto i principi che, pur non essendo espressamente menzionati fra quelli non assoggettabili al procedimento di revisione costituzionale, appartengono all’essenza dei valori supremi sui quali si fonda la Costituzione italiana. Non possono essere, ad esempio, oggetto di revisione i diritti fondamentali dei cittadini, il principio pluralista nonché i principi di uguaglianza, di solidarietà e di unità e indivisibilità della Repubblica.Non sembri quindi azzardato includere fra questi principi primari anche quello per il quale il danaro e i beni dello Stato destinati a soddisfare esigenze collettive non possono essere utilizzati per fini privati a spese dei cittadini e in danno dell’intera comunità. Ora, se si conviene che tale principio esclude, anche a rigor di logica, ogni sua compressione in forza di leggi costituzionali, si deve a maggior ragione ritenere assurda ogni limitazione del principio medesimo ad opera di regolamenti previsti solo da una legge ordinaria. In questa delicata stagione politica, caratterizzata dai problemi e dalle tensioni che sempre accompagnano i travagliati periodi di cambiamento anche all’insegna di forti proteste popolari contro corruzioni e abusi, l’auspicio è che la Corte Costituzionale, che con le sue decisioni ha costantemente illuminato la nostra democrazia spingendola verso traguardi sempre più avanzati, voglia dar prova del suo consueto rigore etico-giuridico anche nella correzione di possibili comportamenti sbagliati al proprio interno per allontanare ogni sospetto di difese corporative facendo chiarezza sul caso del giudice Zanon.