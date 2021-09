Perché l'aumento dei prezzi fa (più) male al Sud

Forse ci sbagliamo, anzi speriamo fortemente di essere in errore, ma per quanto proviamo a rimuoverla, affiora la netta sensazione che ancora una volta le famiglie del Sud stiano per pagare un costo intollerabile a causa dell’aumento (indiscriminato?) dei prezzi al consumo e del suo propagarsi tra beni e servizi destinati ai cittadini.

Vediamo perché iniziando dalla lettura di alcuni dati di portata generale: diciamo subito che in Italia...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati