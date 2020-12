Vaccini alla Rsa «Primo segno di speranza»

CRISPIANO

«Una giornata storica che darà inizio alla controffensiva contro questo terribile virus». Così il sindaco Luca Lopomo ha commentano lo sbarco dei vaccini alla Rsa di Crispiano, nel Vaccino day in tutti i Paesi dell'Unione Europea.

«Non bisogna smettere di mantenere alta l'attenzione e soprattutto ognuno di noi dovrà continuare a utilizzare tutte le misure di protezione, mascherine distanziamento e igienizzazione, ancora per un po'. Ma finalmente - ha detto il sindaco - abbiamo toccato con mano i primi concreti segnali di speranza». Il primo cittadino crispianese ha sottolineato come la comunità sia stata sempre unita e responsabile nei mesi alle spalle e ha ricordato le cinque vittime crispianesi del Covid.

«Ricorderemo questi giorni come un periodo difficile, faticoso, in cui ci siamo sentiti spesso sopraffatti e impotenti, ma anche come i giorni in cui i valori fondanti positivi della nostra comunità sono emersi prepotentemente, e ci hanno mostrato la strada da seguire. Se sapremo far tesoro di questa esperienza tutti insieme - ha aggiunto Lopmo - saremo in grado di ricominciare a ricostruire il nostro tessuto economico e sociale su nuove basi e con più forza, mettendo al centro prima di tutto le persone, partendo dai più fragili, i nostri anziani, i nostri ragazzi, e tutte quelle attività messe a tappeto dalla pandemia che stanno resistendo. Ci aspetta un anno di grandi sfide, da come le affronteremo dipenderà il futuro della nostra comunità. Noi - ha concluso il primo cittadino - ci metteremo come sempre il massimo. L'importante è lavorare tutti nella stessa direzione. Lo dobbiamo a coloro che non ci sono più, a chi ha sofferto, a chi ancora sta affrontando tante difficoltà, e soprattutto ai nostri giovani».

