«Un anno di superlavoro Criminalità alla finestra pronta al salto di qualità»

Mario DILIBERTO

Un anno di superlavoro sul fronte del Covid. Ma senza allentare l'attenzione sulla costante minaccia del crimine organizzato.

Una mala sintonizzata da tempo sul redditizio business della droga e comunque pronta a fare il salto di qualità, grazie alle ingenti risorse finanziarie accumulate. Un grimaldello con il quale infilarsi nel tessuto economico della città e della provincia. Anche se, in questo senso, al momento, mancano riscontri diretti. Questa la radiografia dell'anno del coronavirus disegnata dal questore Giuseppe Bellassai nella conferenza stampa di chiusura del 2020. Il numero uno della Questura in video conferenza per prima cosa, però, ha voluto elogiare l'impegno dei suoi agenti. Poliziotti che hanno dovuto reinventarsi tutori dell'ordine in regime Covid, sopportando limitazioni e ritmi impensabili. «Donne e uomini - ha spiegato Bellassai - hanno dimostrato un senso del dovere e un amore per la divisa quasi insospettabile. E questo ha consentito di cementare la presenza della Polizia con la comunità». Un lavoro che si riflette nei numeri del bilancio di fine anno. E si rispecchia nell'attività investigativa condotta sotto traccia per intercettare le manovre della criminalità organizzata. Il quadro della mala consegnato dal questore, al momento, non differisce particolarmente rispetto al recente passato. Anche se Bellassai ha rimarcato che le conseguenze del Covid, rendono più concreta l'insidia di infiltrazioni mafiose nel circuito dell'economia legale, messa all'angolo dalla pandemia. Una sottolineatura non casuale.

«Rispetto agli anni 80 e 90, quando a Taranto la criminalità sparava, uccideva e destava particolare allarme sociale, oggi è più silente, ma non meno pericolosa e pronta ad agire», ha spiegato il numero uno della Polizia. «È una criminalità di prim'ordine che ha tutte le potenzialità per aspirare ad un salto di qualità - ha sottolineato - ma noi lavoriamo sui fatti. E questi, sinora, non portano a ritenere che ci sia stato un reinvestimento dei profitti illeciti in attività lecite. È un rischio e dobbiamo tenere sempre alta la guardia. Anche in vista della stagione futura, con le risorse in arrivo e i nuovi investimenti programmati per Taranto».

Tornando all'anno in chiusura il questore ha spiegato come si siano «ottenuti risultati particolarmente importanti nel contrasto alla criminalità organizzata e al traffico di droga, rimarcando la conoscenza del tessuto criminale del capoluogo assolutamente elevata dei Falchi della Squadra Mobile. «La nostra filosofia è quella dell'esserci sempre - ha ribadito Bellassai - fatta anche quest'anno con i servizi anti Covid e con quelli più mirati che tendono alla prevenzione dei reati e a un controllo più puntuale del territorio».

Il questore ha poi citato le più importanti inchieste anticrimine della Polizia, soffermandosi sull'omicidio dei giorni scorsi ai Tamburi, per il quale sono stati arrestati due pregiudicati. «Un omicidio efferato - ha spiegato - che è stato risolto nel breve volgere di qualche ora e che esprime una capacità di reazione elevatissima, da parte dello Stato. Quell'omicidio - ha aggiunto - consente anche di dare una lettura di una situazione che rimane critica e per certi versi preoccupante. Aver trovato e sequestrato un numero elevato di armi dimostra una capacità di fuoco da parte delle organizzazioni criminali che va sempre monitorata e tenuta sotto controllo. E il fatto che siano stati recuperati circa 6 chili di droga tra eroina e cocaina ci permette di dare una valutazione sul fenomeno del traffico di stupefacenti. Mi piacerebbe - ha concluso Bellassai - che il 2020 venisse ricordato per la caparbietà e l'impegno della Polizia di fare comunità, di essere vicini alla comunità e di essere essa stessa comunità».

