Trenta assunzioni all'Amat Ok dal consiglio comunale

Paola CASELLA

Il consiglio comunale di Taranto, riunitosi ieri mattina al teatro Fusco, ha approvato la proposta di delibera che ha autorizzato l'assunzione per esigenze temporanee di servizio di trenta dipendenti Amat a tempo determinato di tipo full time.

La massima assise cittadina ha poi dato il via libera ad una variazione di bilancio di particolare rilievo per la popolazione più fragile. «Abbiamo scritto in entrata e quindi impegnato in spesa» ha detto il presidente della commissione Bilancio Dante Capriulo «dei fondi per i Servizi sociali, compreso il milione e quattrocentomila euro dei buoni spesa per le famiglie bisognose». I consiglieri hanno poi confermato l'aliquota comunale sul reddito delle persone fisiche per l'anno 2021, pari allo 0,8 per cento, con esenzione per coloro che percepiscono un reddito fino a quindicimila euro. È stata approvata, inoltre, la proposta di delibera relativa alla revisione periodica delle partecipazioni pubbliche ed è stata conferita, post mortem, la cittadinanza onoraria della città di Taranto all'architetto Giò Ponti che ha consegnato non solo al capoluogo jonico, ma all'Italia intera la Concattedrale Gran Madre di Dio, gioiello dell'architettura moderna. Il consiglio comunale ha poi votato in favore dell'adesione alla 19esima edizione della Giornata internazionale Città per la vita Città contro la pena di morte ed approvato la digitalizzazione in formato vettoriale del Prg.

Tra i punti all'ordine del giorno licenziati anche numerosi debiti fuori bilancio e passività pregresse rivenienti dalle posizioni rendicontate dall'Osl, già accertate dallo stesso Organismo straordinario di liquidazione e oggetto di offerta e relativo accantonamento. Venuto meno il numero legale, la seduta è stata sciolta.

Si tornerà in aula stamattina, a partire dalle 9.30, con l'esame, la discussione e l'approvazione dei restanti punti all'ordine del giorno. In particolare, giungerà all'attenzione dei consiglieri la proposta di delibera relativa all'approvazione del Piano economico e finanziario del Servizio rifiuti anno 2020 e del relativo parere dei revisori giunto nelle scorse ore.

La massima assise cittadina dovrà, inoltre, approvare il Regolamento generale per la concessione a terzi degli impianti sportivi comunali. Subito dopo si passerà allo svolgimento dei lavori consiliari in modalità Question time. Numerose le interrogazioni, tra cui quelle sull'attività di bonifica, ambientalizzazione e riqualificazione dell'area di Taranto, sulle azioni di contenimento della diffusione del Covid-19 adottate dal Comune di Taranto sul trasporto pubblico urbano, sul campo B dello stadio Iacovone, sugli asili nido.

Tra le mozioni: quelle sulla proposta di modifica del Regolamento di gestione delle aree di sosta e pagamento, sulla deroga ai vincoli di fiscalità di bilancio per i Comuni, le Province e le Città metropolitane, sulla costituzione di una commissione consiliare speciale sulle problematiche Covid-19. Anche questa mattina il consiglio comunale si riunirà a porte chiuse al teatro Fusco per garantire il rispetto delle norme in materia di sicurezza sanitaria. Il presidente del consiglio Lucio Lonoce, nell'atto di convocazione, ha ricordato la necessità che i dirigenti proponenti i diversi provvedimenti iscritti all'ordine del giorno assicurino la loro presenza in aula per rispondere alle eventuali istanze dei consiglieri.

