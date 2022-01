Si sveglia nella notte e accoltella il marito I due avevano litigato

Ha preso il coltello che aveva vicino al letto, o forse si è alzata per prenderlo in cucina, ed ha così svegliato il marito nel peggiore dei modi: accoltellandolo al collo, probabilmente per tagliargli la gola.

Il taglio ha sfiorato la carotide



Notte di follia per una coppia di San Marzano di San Giuseppe, in provincia di Taranto, entrambi di 36 anni, sposati da due, nella cui stanza da letto si è consumata una tragedia che per un soffio non...

