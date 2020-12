Secondo posto al contest di Berlino per Donatella Apollaro

Raffaele CONTE

Donatella Apollaro, ha conquistato il secondo posto al Festival' di talenti canori tenutosi a Berlino dal 25 al 27 dicembre scorsi. Sono felicissima di aver portato l'Italia sul podio, spiega raggiante la 13enne cantante ginosina. Che aggiunge: Mi sono impegnata tanto e mi aspettavo un giudizio alto. E' un sogno che continua ad emozionarmi e spero che lo sia anche per tante altre persone di ogni età. Ringrazio per il continuo sostegno che ricevo dai miei genitori, Salvatore e Rosanna, gli insegnamenti della vocal coach dell'Accademia Due Mari di Taranto, professoressa Francesca Sisto, la guida artistica della Diamond Sound di Marilanda Majello. La manifestazione a cui Donatella ha riscosso grande successo professionale e mediatico è l'Euro Contest Gran Prix Berliner Perle', giunto alla 19esima edizione. Quella attuale, causa SARS-CoV-2, si è svolta in streaming e per problemi tecnici è slittata di sette giorni dalla data precedentemente programmata. Hanno complessivamente partecipato 82 cantanti in rappresentanza di 26 Paesi e di età compresa tra i 10 ed i 24 anni. Donatella, è stata selezionata tra 22mila concorrenti. Al Contest di Berlino ne hanno gareggiato 34 da cui 28 finalisti. Donatella ha prevalso nella sua categoria da 10 a 13 anni. Nella fascia da 18 a 24 anni, ha vinto la partenopea Simona Mitilini. Il vincitore assoluto è stato il lituano Kristupas Kerulis con la canzone Let Me Entertain', eseguita da Robbie Williams. La giovane ginosina, invece, con la sua voce sospirosa, splendente e originale, ha catturato l'attenzione e la condivisione della giuria internazionale nella finale con il brano La Vita', di Elio Gandolfi con cui nel 1968 partecipò al Festival di Sanremo in abbinamento con Shirley Bassey, e in finalissima con La via en rose', di Edith Piaf. Cantare non è solo un'espressione di gioia e divertimento, ma un'attività che richiede impegno e volontà. La mia dedizione e passione non verranno mai meno, senza distrarmi dagli studi scolastici. Intanto, va detto che Donatella è giunta in finale anche nel Contest Ezerski Biseri' che si sta svolgendo a Skopie, capitale della Macedonia del Nord.

