Salina Monaci si rifà il look

Nell'ambito degli interventi per la riqualificazione delle Riserve Naturali, è in fase ormai conclusiva la prima parte del più ampio progetto della tanto attesa ricostruzione del look di una delle oasi naturali più incantevoli della litoranea orientale jonica, Salina dei Monaci sulla costa di Manduria. Proprio in questi giorni si è conclude l'installazione di staccionate lungo tutto il percorso consentito ai visitatori, oltre al ripristino delle analoghe strutture già esistenti. In pratica, si è trattato di circoscrivere l'intero perimetro che costeggia il bacino salato, sia per ragioni di sicurezza sia per evitare l'accesso a curiosi che, per effettuare foto, finiscono per disturbare la fauna aviaria presente che presenta numerose colonie di fenicotteri rosa, cavalieri d'Italia ed altre specie rare. A tal proposito, il direttore delle Riserve Naturali di Manduria Alessandro Mariggiò, ricorda che «la Salina con il suo contorno di macchia mediterranea, una fauna composta da specie rare che vi albergano avendo trovato il proprio habitat ideale, il mare a fare da pittoresca cornice, costituiscono uno dei punti di attrazione di turisti, studiosi ma anche di semplici curiosi che amano addentrarsi nella natura incontaminata». Ma, a proposito di lavori in fase conclusiva, si sta procedendo anche alla ripiantumazione di specie vegetali autoctone per il restauro delle aree danneggiate degli habitat prioritari; - implementazione della biodiversità sui cordoni dunali con ripristini delle dure erose attraverso i principi dell'ingegneria naturalistica. A breve, si procederà con la seconda fase dei lavori che dovrebbero essere terminati entro la primavera prossima e riguardano: - miglioramento dell'accessibilità lungo l'arenile con la chiusura dei varchi abusivamente aperti; - installazione di una nuova torretta con funzioni di avvistamento incendi e birdwatching; - installazione di tavole divulgative e bacheche sulla storia, i percorsi naturalistici, la flora e la fauna dell'area protetta; - realizzazione di un isolotto per favorire la nidificazione dell'avifauna; - ripristino dei muretti a secco dei due ingressi; - installazione di cestini portarifiuti in legno. Da parte della direzione delle Riserve, viene annunciato, oltre all'incremento di sorveglianza effettuata da operatori e volontari di associazioni ambientaliste, sarà anche predisposto un impianto di videosorveglianza che quindi l'area sarà posta sotto controllo h24.

Sarà anche istituito per la stagione estiva un servizio di guide e informazione.

La realizzazione del progetto è stata possibile grazie ad un finanziamento di 700mila euro, «Por Puglia 2014/2020»Il programma riguarda «interventi di conservazione e tutela degli ambienti umidi e delle dune nelle Riserve Naturali Regionali Orientate del Litorale Tarantino Orientale e nel Parco Naturale Regionale Litorale di Ugento» è interamente dedicato, per l'area di Manduria, alla conservazione dell'area protetta Salina dei Monaci.

