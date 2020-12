«Quel consigliere è incompatibile» Ed è scontro

MANDURIA

Da poco insediata e con appena due sedute consiliari fatte, la maggioranza del sindaco di Manduria Gregorio Pecoraro inizia con l'ombra di un caso di presunta incompatibilità di un consigliere eletto in una delle liste del primo cittadino. Il fatto che sta movimentando gli animi dei commentatori e della politica cittadina, riguarda l'ingegnere Agostino Capogrosso che è risultato vincitore di un avviso pubblico bandito dal comune aggiudicandosi l'incarico triennale di responsabile del servizio di prevenzione e protezione dell'ente. Il professionista ha vinto regolarmente il bando in questione con un ribasso del 47% sulla base d'asta di 24.200 euro. Quando ha presentato la domanda, però, era stato già eletto e proclamato consigliere comunale. «Un evidente caso di controllore e controllato, quindi incompatibile», per una parte dell'opposizione che promette battaglia. Per niente d'accordo i componenti della maggioranza che alzano gli scudi in difesa del loro collega. «L'assenza di incompatibilità giuridico-amministrativa e l'assenza di controllo della politica sulla figura del responsabile del servizio di prevenzione e protezione scrivono in una nota - pongono, infatti, le condizioni per scongiurare il configurarsi dell'ipotesi controllore- controllato».

Sarebbe insomma legittimo, per loro, il doppio ruolo dell'esponente di maggioranza, vittima, piuttosto, di una strumentale polemica. «Le insinuazioni - prosegue il comunicato stampa della lista Città Più in cui Capogrosso è stato eletto -, risultano tristemente vuote, ancor di più quando riguardano uno stimato professionista del nostro territorio di indubbia serietà ed onorabilità». Per questo il gruppo dichiara «incondizionata e piena fiducia nei confronti del collega consigliere, confidando che possano al più presto cessare inutili quanto dannosi commenti alla persona che nulla hanno a che fare con l'aspetto politico».

Il doppio ruolo di controllore e controllato non piace per niente al leader del movimento civico «Manduria Noscia», il consigliere Mimmo Breccia e nemmeno ai due consiglieri progressisti, Domenico Sammarco e Gregorio Gentile, che chiedono le dimissioni di Capogrosso o la rinuncia all'incarico. I manduriani sui social parlano di «auto difesa della casta». Due esperti commentatori della politica manduriana, l'ex assessore Gregorio Pignataro e l'ex sindaco Enzo Caprino, offrono un parere tecnico contrario al doppio incarico. Pignataro riporta un parere del Ministero dell'Interno che si è espresso su un caso analogo, bocciandolo. «Il libero professionista che assume incarichi nel comune di cui è stato eletto amministratore non si trova in situazione di incompatibilità se tali incarichi hanno carattere di saltuarietà; poiché un incarico triennale non ha carattere di saltuarietà ne discende che chi lo assume è incompatibile», fa notare Pignataro.

Per Caprino la questione non è solo politica. «Davanti a questa palese violazione di legge - scrive l'ex sindaco democristiano - non resta che rivolgersi a chi di competenza. L'opposizione aggiunge - ha il dovere di segnalare la situazione al prefetto e non solo. Se è stato firmato il contratto - ribadisce Caprino - quel consigliere è assolutamente già incompatibile con la carica che ricopre». Silenzio, per ora da parte del sindaco Pecoraro.

