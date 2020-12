Piano Coste: il via libera in giunta

Nell'ultima seduta di giunta è stato dato il via libera al Piano comunale delle coste della città di Taranto, un importante strumento urbanistico che ha come obiettivo principale il perseguimento dello sviluppo economico e sociale delle aree demaniali costiere, attraverso la promozione della qualità e della sostenibilità delle marine di Taranto, della mitilicoltura e della cantieristica.

È questo, dunque, un altro tassello del progetto con il quale il sindaco Rinaldo Melucci ha deciso di disegnare un futuro diverso per il territorio. «Le linee sulle quali si muove il Piano» ha commentato l'assessore allo Sviluppo Economico, Marketing territoriale e Turismo Fabrizio Manzulli «sono accessibilità, fruizione della costa e tutela ambientale».

Il Piano prevede la nascita di nuovi servizi in grado di costituire occasioni di lavoro, come i lidi balneari, esercitando in tal modo una forza attrattiva per i numerosi imprenditori che oggi guardano allo sviluppo turistico in altri territori.

«Il Piano delle coste- ha spiegato Manzulli - è lo strumento di assetto, gestione, controllo del territorio costiero comunale in termini di valorizzazione del paesaggio, di salvaguardia dell'ambiente, di garanzia del diritto dei cittadini all'accesso e alla libera fruizione del patrimonio naturale pubblico, nonché di disciplina per l'utilizzo eco-compatibile del demanio marittimo, contemperando interessi pubblici connessi allo sviluppo del settore turistico, cantieristica e della mitilicoltura».

Sono previsti, dunque, stabilimenti balneari, spiagge libere con servizi e senza, percorsi pedonali, attrezzature, aree destinate alla sosta e accessi al mare, in piena coerenza con la morfologia dei territori.

Lo strumento è stato redatto dopo numerosi momenti di partecipazione con associazioni e stakeholder, secondo le previsioni strutturali e programmatiche del Piano urbanistico generale (Pug) e seguendo le linee guida del Piano regionale delle coste. Sono stati, in particolare, organizzati incontri on line rivolti agli operatori maggiormente interessati alla realizzazione di questo strumento di fondamentale importanza per lo sviluppo.

Il primo confronto ha visto la partecipazione della rappresentanza dei mitilicoltori, la seconda riunione è stata caratterizzata dalla presenza dei referenti del comparto turistico, mentre l'ultima ha consentito di ascoltare e di dialogare con gli esponenti del settore della cantieristica.

«Il Piano, che ora seguirà l'iter burocratico richiesto,» ha concluso l'assessore allo Sviluppo Economico, Marketing territoriale e Turismo «rappresenta una guida di sviluppo per la costa tarantina e uno sguardo verso il futuro sviluppo di nuove economie». Tutta la documentazione adesso verrà inviata in Regione per il rilascio del parere che dovrebbe giungere in tempi brevi. Successivamente dovrà essere il consiglio comunale di Taranto ad approvare il Piano in via definitiva. Il Piano delle Coste, una volta in vigore, costituirà, inoltre, un importante strumento per garantire il rispetto della legalità in questi tre settori particolarmente rilevanti dal punto di vista economico e produttivo, fissando norme certe e chiare per tutti.

