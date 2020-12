Oltre 330 arresti nel giro di dodici mesi Sequestrate anche 167 armi da fuoco

Francesco CASULA

Ben 338 arresti, oltre 1500 denunce, 167 armi ritrovate, oltre 45 chili di stupefacenti sequestrati. Sono solo alcuni dei numeri raccolti nel corso delle attività dalla Polizia tra gennaio e il 20 dicembre scorso e snocciolati durante la conferenza stampa di ieri.

Il questore Bellassai ha chiarito che su 338 arresti (di cui 49 in esecuzione di ordinanze di custodia cautelare) ben 297 pari all'88% sono cittadini comunitari, provenienti cioè da Paesi dell'Unione Europea, e 41 pari al 12% gli extracomunitari. Nel campo delle denunce, invece, su 1544 totali ben 1443 (93%) hanno riguardato cittadini comunitari e 101 (7%) cittadini extra comunitari.

Nel campo degli stupefacenti i poliziotti hanno bloccato nel territorio tarantino oltre 45 chili di droga tra cui 13 di eroina, quasi 8 di cocaina, ben 14 di hashish e poco più di 10 di marijuana. Sono invece ben 167 le armi sequestrate: 55 le pistole, 31 i fucili con 1245 cartucce e 81 le armi da taglio. Ammonta invece a 1500 pezzi, tra botti e ordigni, il quantitativo di diversi tipi di esplosivo recuperato, a cui si aggiungono, però, quasi 200 chili di materiale esplodente non identificato. Nell'ambito del controllo del territorio, la Polizia a ha effettuato 45 posti di controllo identificando 4516 persone, ispezionando 132 esercizi commerciali. Le multe per infrazioni al Codice della strada sono state 69, mentre 87 le sanzioni amministrative e ben 29 i sequestri amministrativi. Le perquisizioni effettuate sono state 55, 4 gli arresti e 68 le denunce. Significativo il numero di denunce per furto di energia elettrica che è stato tra gennaio e dicembre pari a 59. Queste ultime azioni sono state portate principalmente avanti dal commissariato del Borgo di Taranto che, inoltre, ha presentato, in sinergia con la Guardia Costiera numerose denunce e importanti sequestri per il traffico illegale di mitili: ad agosto scorso è stato di ben due tonnellate il quantitativo di cozze «contaminate» sequestrate e distrutte dai poliziotti. Sono stati infine 12 i «Fogli di via» e 15 i «Daspo urbani» firmati dal Questore. Le stesse operazioni sono state effettuate anche nell'ambito del programma «Comunità sicure» riportando numeri in alcuni casi più altri: in 53 posti di blocco sono state controllate 7897 persone, con 109 sanzioni per violazioni al Codice della strada, e 97 esercizi pubblici con 61 sanzioni e 43 sequestri amministrativi. Gli arresti, per «Comunità sicure» sono stati 7, ben 62 le perquisizioni, 58 le denunce a cui se ne aggiungono altre 26 per furto di energia elettrica. Sono stati infine 5 i Fogli di via. Complessivamente i controlli sul territorio sono stati 104mila per circa 153mila persone e 70mila veicoli: le contravvenzioni elevate sono state 4mila, quasi 5mila i documenti ritirati e 731 i veicoli sequestrati.

Nel dettaglio dei reparti, la Polizia Amministrativa ha depositato 50 denunce, controllato 77 circoli, 25 istituti di vigilanza e ben 511 attività commerciali disponendo la chiusura di ben 25 locali per disordini o altre forme di rischio per la sicurezza dei cittadini. Nell'ambito del contrasto al gioco d'azzardo, la polizia amministrativa ha svolto controlli in 57 sale da gioco e sequestrato 67 apparecchi ritenuti irregolari. Nell'incontro con i cronisti il Questore ha poi ricordati principali blitz del 2020 tra cui l'operazione antimafia «Cupola» a Manduria, l'inchiesta antidroga «Beni stabili» a Taranto e l'inchiesta antiusura «Easy credit» messi a segno dalla Squadra mobile. A questi blitz si aggiungono l'operazione antidroga «Family» del commissariato di Grottaglie che ha svelato il coinvolgimento di minorenni nello spaccio di droga, l'arresto di un rapinatore seriale e dei suoi complici dagli agenti del commissariato di Manduria. I poliziotti di Martina, inoltre, tra le diverse attività hanno inanellato anche il sequestro di un canile lager dove erano segregati numerosi cani abbandonati e denutriti e l'arresto del foggiano dedito al furto nelle scuole dell'intera Puglia.

