Nel garage 6 chili di droga e una pistola

Nascondeva chili di droga in un garage di cui aveva la disponibilità. Il box è stato perquisito insieme alla sua abitazione. Sotto chiave sono finiti sei chili di stupefacenti e una pistola. Nella rete dei Falchi è caduto il 39enne incensurato V.P., arrestato dai poliziotti al termine di un'operazione messa a segno nel quartiere Paolo VI. Nel corso dell'operazione sono stati sequestrati 40 panetti di hashish, per un peso complessivo di circa 4 chili, e più di un chilo e mezzo di hashish.

I poliziotti da tempo tenevano sotto osservazione il 39enne. Il sospetto era che avesse messo in piedi un giro di spaccio con base nel suo appartamento. Ieri mattina è scattato il controllo, a chiusura di giorni in cui gli agenti hanno effettuato servizi di appostamento per individuare l'eventuale piazza di spaccio. Appena entrati in casa, i poliziotti sono stati attratti dal forte odore tipico dell'hashish che ha confermato i loro sospetti.

In un mobile del soggiorno è stato trovato un panetto, un piccolo pezzo della stessa sostanza, e un bilancino di precisione.

La perquisizione non ha prodotto altri risultati, fino al ritrovamento di un mazzo di chiavi relative ad un box in uso al presunto pusher.

All'interno del garage, ben nascosti in una borsa frigo, i poliziotti hanno recuperato altri panetti di hashish, due buste di cellophane trasparente con più di un chilo e mezzo di marijuana ed una pistola Smith e Wesson calibro 7,65 completa di sei proiettili dello stesso calibro. Per il 39enne tarantino, che è difeso dall'avvocato Gianluca Sebastio, è scattato l'arresto in flagranza di reato.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA