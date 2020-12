Msc Fantasia nel golfo di Taranto Allenamento per la ripartenza

Sono a Taranto da un paio di mesi le navi della Msc Crociere ferme per le disposizioni anticovid che hanno di fatto congelato quasi del tutto il settore crocieristico. La Opera e la Fantasia dai primi di ottobre sono rimaste ferme nei pressi del molo polisettoriale. Da alcuni giorni, tuttavia la Msc Fantasia, che prima si intravedeva dalla statale 106 Jonica, si nota invece nel golfo di Taranto, a largo. Dai siti che tracciano le rotte della navigazione si nota bene il girotondo che più volte la meravigliosa imbarcazione di lusso compie di fronte alle isole Cheradi. Nulla di strano o di misterioso visto che già in passato altre navi, non soltanto Msc Crociere, hanno stazionato nel golfo di Taranto con attività di uscita in mare che sono necessarie per mantenere le attività di bordo dal punto di vista sopratutto dei motori e delle altre attrezzature. Una navigazione tecnica, priva di passeggeri naturalmente, che viene effettuata periodicamente.

A bordo ci sono solo alcuni membri dell'equipaggio - il numero minimo essenziale - marittimi della compagnia che stanno gestendo la manutenzione delle macchine e degli impianti.

Alcune aziende dell'indotto marittimo di Taranto che si stanno occupando di servizi e forniture. Fantasia, come prima anche Opera , ha scelto lo scalo jonico per una sosta tecnica molto lunga.

Sono navi che al momento non stanno svolgendo attività e hanno bisogno di rimanere ormeggiate per un determinato periodo con una piccolissima parte dell'equipaggio (a regime l'equipaggio si aggira sui 1300 addetti) solo per la manutenzione ordinaria. La nave sta occupando parti non operative del porto o rimangono in rada.

La richiesta di sosta in ottobbre era stata di circa quattro mesi, la prospettiva di ripartenza della stagione sembra ormai però destinata ad allungarsi. Msc Fantasia ha una crociera programmata in aprile con partenza dal porto di Genova.

La nave è tra le più grandi della flotta da crociera della Msc: misura 333 metri di lunghezza per una stazza lorda di 138mila tonnellate, a bordo possono esserci 4.363 passeggeri con oltre 1.600 cabine e diciotto ponti. Un vero gigante del mare, costruito nel 2008, che non può passare inosservato.

