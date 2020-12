Manuscripta e La stanza dei fumetti

MARTINA

Tra gli eventi mancati dell'autunno martinese causa Covid c'è Manuscripta, il festival dedicato alla letteratura a fumetti organizzato ormai da cinque anni dall'associazione Terra Terra. Per il contenitore culturale è un arrivederci all'edizione in presenza ma nel frattempo Terra Terra e l'amministrazione comunale hanno insieme deciso di lasciare accesa una fiammella chiamata La stanza dei fumetti.

Il progetto si basa su una mostra permanente da organizzarsi presso la Pinacoteca di Palazzo Ducale e che prevede l'esposizione di 70 graphic novel realizzate dagli artisti che si sono avvicendati nelle edizioni del festival, grafiche donate al Comune di Martina Franca e che daranno colore a una sala bella ma vuota.

«Per questa edizione mancata - sottolinea Michele Pastore, rappresentante di Terra Terra - vorremmo dare alla nostra città, dopo aver creato un settore nella Biblioteca Isidoro Chirulli legato al mondo del fumetto, con la donazione di oltre 70 graphic novel, una mostra permanente nella sala della Pinacoteca del Palazzo Ducale. Allestiremo una sala, attualmente vuota, con le stampe selezionate di diversi autori che la nostra città ha ospitato nel corso delle edizioni di Manuscripta, lasciando un posticino per quelli che verranno nelle prossime».

Un'idea che incrocia passato e futuro, lasciando viva l'attenzione su uno degli eventi più riusciti e innovativi degli ultimi anni.

L'obiettivo della mostra permanente è «quello di esplorare il messaggio pedagogico della nona arte, con particolare riferimento ai rapporti esistenti tra libri per ragazzi, letteratura a fumetti e formazione, evidenziando il ruolo didattico del Fumetto, quale efficace ed immediato strumento comunicativo». Il progetto prevede l'esposizione di due tavole per autore che, anno per anno, saranno in parte sostituite con altre di nuovi autori che parteciperanno alle successive edizioni. Per il 2020, invece, Maniscripta si limita al suo manifesto.

«Il nostro Festival - continuano dall'associazione - è frequentato per la maggior parte da studenti e insegnati e non ce la siamo proprio sentita di sottoporli ad un Maniscripta in DaD, quindi niente presentazioni e conferenze on-line. Nel manifesto c'è un Joker che riteniamo il solo vero creatore e responsabile della diffusione del Covid-19».

Nella narrazione degli organizzatori il pipistrello (alias Batman), al contrario di quanto si presume sia accaduto in Cina, è colui che produce l'antidoto libero da brevetti e costi, un messaggio di unione e di speranza in attesa del ritorno alla normalità.

M.Lil.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA