L'Asl annuncia l'internalizzazione nel 118 dei lavoratori delle associazioni

Nazareno DINOI

Ieri è stato il giorno del riscatto per i circa trecento lavoratori delle associazioni di volontariato che gestiscono il servizio di emergenza territoriale misto, pubblico privato, del 118 nella provincia di Taranto. Organizzati dalle rispettive organizzazioni sindacali, i cosiddetti «volontari» in divisa rossa hanno iniziato una protesta pacifica davanti all'Asl di Taranto rivendicando il proprio diritto di essere riconosciuti come lavoratori a tutti gli effetti e non più sfruttati senza diritti e nessuna sicurezza. Uno stato, è stato detto, dal quale si può uscire solo con l'internalizzazione prevista dalla Regione Puglia ma non ancora attuata. E ieri la sorpresa è stata annunciata proprio dal direttore generale Stefano Rossi che si è avvicinato al gruppo di manifestanti anticipando novità che sono state poi dettagliate nel corso di un incontro avuto negli uffici della direzione con i segretari delle sigle sindacali che avevano promosso il sit-in. «Non è vero che le altre Asl sono più avanti ha detto Rossi , anche noi abbiamo già avviato le procedure per il passaggio dei lavoratori nella Sanitaservice».

Si è così saputo che il management della Asl con l'amministratore delegato della società in house, Vito Santoro, ha stilato la bozza del business plan che sarà discusso con le parti sociali prima della sua approvazione e adozione. Sarà quello lo strumento da cui si aprirà la fase delicata dell'internalizzazione dei cosiddetti volontari. Dalle prime ipotesi del piano si prevedono trentacinque postazioni diffuse nel territorio di cui 29 con ambulanza e 6 automediche per un fabbisogno stimato di circa 380 unità tra autisti soccorritori e solo soccorritori da assumere con contratto a tempo indeterminato in Sanitaservice.

All'incontro erano presenti i segretari confederali Lorenzo Caldaralo della Fg Cgil, Massimo Ferri di Fp Cisl e Emiliano Messina della Fp Uil, inoltre il delegato del sindacato autonomo Francesco Sardella della Fials.

Difficile al momento parlare di tempi necessari per la definizione del piano che, si spera, dovrebbe comunque concludersi entro il 2021. «Una cosa è certa ha insistito Rossi , le altre Asl con le quali ci rapportiamo si trovano tutte nella nostra stessa fase».

Le parole del dg hanno soddisfatto le parti sociali che sottoscriveranno un verbale unitariamente per poi rincontrarsi a gennaio. I punti da discutere sono tanti. A partire dalle procedure da seguire per l'assorbimento del personale che dovrà necessariamente passare attraverso uno strumento di evidenza pubblica.

A quanto pare l'orientamento sarebbe quello pensato in altre Asl che prevede l'accesso per titoli e il possesso di requisiti specifici che per gli autisti attualmente alle dipendenze delle associazioni sarebbero i sei mesi di servizio continuativo e quindi il passaggio diretto, mentre per i volontari un periodo da individuare.

Obiettivo dei sindacati, emerso anche questo ieri, è quello di ottenere dalla Regione Puglia un percorso unico per tutte le Asl per evitare incidenti di percorso (ricorsi amministrativi) e disparità di trattamento tra ambiti territoriali. La manifestazione di ieri è servita agli attuali dipendenti delle associazioni (in media quattro per ogni postazione) per denunciare il mancato pagamento della tredicesima.

