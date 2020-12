Il sindaco chiude l'anno sottolineando i lavori per gli impianti sportivi

MASSAFRA

Angelo NASUTO

Duemilaventi atto finale. Ieri sera, a pochi giorni dal capodanno, l'amministrazione comunale capitanata dal sindaco Fabrizio Quarto e dagli assessori, a conclusione di questa annata a dir poco storica e particolare, ha tenuto la consueta conferenza stampa di fine anno. L'occasione è stata importante, visto che il mandato del primo cittadino attualmente in carica scade fra qualche mese, con spunti di riflessione sulla gestione complessiva di questi cinque anni. E difatti lo stesso Quarto ha fatto spesso riferimento alle tante progettazioni fatte a lungo termine, proiettando la sua stessa volontà di ricandidarsi e proseguire.

Ma procedendo per gradi il numero uno di Palazzo di città ha esordito, facendo ancora una volta riferimento alla pandemia provocata dal coronavirus e aggiornando la situazione attuale dei contagiati a Massafra. I totali contagiati sono 223, un numero non eccessivamente alto, che si mantiene stabile da alcune settimane: «dobbiamo fare i conti con la situazione attuale ha aggiunto e auguro ai contagiati una pronta guarigione e porgo le dovute condoglianze a coloro che hanno perso un parente o una persona cara, subendo una drammatica sorte in una situazione surreale. Ma dobbiamo essere ottimisti per il futuro grazie all'arrivo del vaccino, che ci farà dimenticare questo anno terrificante».

Quarto a tal proposito, dopo aver sottolineato la creazione di una rete di solidarietà tra i sindaci, che si confrontavano spesso anche in chat in maniera costante e fruttuosa, anche sui vari Dpcm in uscita di volta in volta, ha annunciato che dal 2 gennaio a Massafra si comincerà a somministrare il vaccino, dapprima al personale sanitario e poi alle altre fasce di popolazione più debole.

Successivamente è stata la volta delle varie opere concrete portate a termine: la messa in sicurezza del Palazzetto dello sport, il completamento dell'impianto Io gioco legale, la prossima realizzazione dello skate park e soprattutto la risistemazione dello stadio Italia: «abbiamo dato una svolta ha riassunto Quarto alla dotazione degli impianti sportivi a Massafra».

Poi c'è la citazione sull'attenzione riservata alle scuole in questi anni, con lavori in quasi tutti gli edifici scolastici ; e ancora la creazione del progetto scolastico montessoriano per l'infanzia Il villaggio dei bambini all'Istituto San Giovanni Bosco, di grande respiro per far rifiorire un quartiere abbandonato del centro storico.

Poi ancora le opere pubbliche che il sindaco definisce ordinarie (rotatoria di via Santa Caterina e i marciapiedi di via Crispiano, il pavimento nuovo di piazza V. Emanuele e il prossimo cavalca ferrovia di via Ferrara) e i tanti investimenti per far rinascere il centro storico (isola pedonale a Lungovalle, progetto delle grotte parlanti, la piazza davanti alla chiesa di sant'Agostino).

La ciliegina sulla torta è il giro di finanziamento con l'Asi per i capannoni per il carnevale: «è stato questo ha sancito il sindaco - il provvedimento più importante perché dà una struttura a tutta la filiera della cartapesta, utile non solo per la realizzazione dei carri». Ma al termine del mandato qual è la vera chicca dell'amministrazione?: «capannoni a parte ha risposto Quarto - penso che il provvedimento del Pug sia stato storico, per dare finalmente alla città uno strumento valido per il suo sviluppo. Vorrei invece arrivare alla sistemazione in molti aspetti del castello medievale». Ma la città aspetta per le novità annunciate tempo fa della tariffa puntuale Tari e del Piano del traffico.

