Giocattoli e libri donati dai militari dell'Arma

FRAGAGNANO

Se le forze dell'ordine rappresentano la legge, quest'anno incarnano anche il volto di un Natale diverso, di festività rese più silenziose dal filtro delle mascherine, dell'occhio che corre vigile all'orario per non violare il coprifuoco, di un cenone col diminutivo, di cittadine illuminate di decorazioni, ma svuotate di anime. Ma anche nello stravolgimento di tutte le tradizioni, resta una costante: l'attenzione per il prossimo. Lo hanno dimostrato, ancora una volta, i carabinieri di Fragagnano, che a Natale hanno donato giocattoli e cesti natalizi all'istituto salesiano Don Bosco. Il pensiero doveva restare anonimo, ma ben presto ha avuto un nome e un volto, quello dei militari. Il loro gesto ha riscaldato i cuori delle famiglie bisognose e ha raccontato una festa diversa, più semplice, ma sicuramente più vera. L'atto di solidarietà racconta l'umanità dei militari, di un Arma che nasce dal cittadino per il cittadino ed è al suo fianco per spalleggiarlo nelle difficoltà. Come ogni anno i carabinieri della stazione di Fragagnano, dopo aver raccolto panettoni, giochi e libri hanno consegnato tutto nelle mani di suor Mariangela, direttrice dell'Istituto Salesiano.

A.Con.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA