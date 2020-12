Ex Ilva: valutazione sanitaria chiesta anche dal Pd

Il Pd pugliese ritiene «che ogni valutazione in merito al futuro dell'ex Ilva non possa prescindere da una valutazione preventiva di impatto sanitario» e che siano «assolutamente indispensabili da parte del Governo un coinvolgimento costante e puntuale delle istituzioni territoriali e l'attivazione di un accordo di programma sulla vicenda tarantina.

È quindi fondamentale che il Presidente del Consiglio Giuseppe Conte tenga fede agli impegni presi in questo senso». Lo rende noto il segretario del Pd regionale Marco Lacarra, riferendo in una nota della riunione avvenuta ieri di «un tavolo allargato anche al Ministro per gli affari regionali Francesco Boccia, al Presidente della Regione Puglia Michele Emiliano, al Sindaco di Taranto Rinaldo Melucci, ai parlamentari pugliesi del Partito Democratico e ai Consiglieri regionali del Pd» sulla questione dell'ex Ilva.

«L'incontro - afferma Lacarra - è stato lungo e proficuo. Oltre a condividere una analisi approfondita della situazione attuale e di tutti i principali passaggi che si sono susseguiti negli ultimi anni in relazione alla vicenda tarantina, i partecipanti al tavolo ribadiscono che la priorità assoluta deve rimanere la difesa della salute dei cittadini di Taranto».

«Sono estremamente soddisfatto dell'esito del tavolo» commenta Lacarra. «Il notevole livello di approfondimento e la forte voglia di addivenire insieme a un punto di svolta sulla questione dell'ex Ilva che ho riscontrato nel corso della riunione sono ottime premesse per un lavoro che mi auguro porti in tempi celeri all'inaugurazione di una nuova fase per la città di Taranto».

L'impegno congiunto con cui si è chiuso l'incontro è quello di mettere a disposizione del Partito Democratico nazionale e del Governo le riflessioni e le proposte condivise in questa sede e maturate in anni di lavoro sul territorio e di studio dei relativi dossier. A questo fine - conclude la nota - la segreteria del PD Puglia si adopererà per favorire quanto prima l'organizzazione di un incontro che veda presenti i vertici del Partito nazionale, i Ministri competenti e una delegazione dei rappresentanti del territorio.

