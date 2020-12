Elezioni, da Lopane il primo appello al centrosinistra

GINOSA

Nicola NATALE

Presentazione a due per il movimento politico Con Ginosa e Marina di Ginosa, nella sede prestata dal locale circolo Arci. Ieri, nel palazzo che diverrà sede dell'università territoriale permanente, Massimo De Luca, coordinatore per Ginosa e la Marina e Gianfranco Lopane, ex sindaco e consigliere regionale e presidente del gruppo Con Emiliano al consiglio regionale hanno gettato un sasso nello stagno del dibattito politico ginosino. Un sasso importante soprattutto in vista delle elezioni comunali che si terranno nel prossimo giugno. Precisando da subito però che «sono interessati più al cosa e al come fare, piuttosto che ad emettere un giudizio sull'attuale amministrazione a 5 stelle».

«Non sono il candidato sindaco» - ha precisato De Luca al termine della conferenza - ma siamo interessati a confrontarci con tutte le formazioni del centrosinistra e a realizzare un percorso che ci porti alle primarie». L'invito è partito soprattutto ai più giovani ed alle donne perché tornino ad interessarsi della loro città unendosi a «un gruppo di persone eterogeneo e coeso che vuole riscoprire e valorizzare il territorio». De Luca ha accennato da subito ad agricoltura e turismo. «Più di 10mila imprese agricole con meno di due ettari - ha detto - dovranno trovare delle forme di aggregazione come organizzazioni di produttori e il turismo deve presentare proposte al passo con i tempi e non ferme agli anni sessanta». Il coordinatore ha poi aggiunto anche di «aver ritrovato la gioia di parlare con i ragazzi, non possiamo deludere quell'entusiasmo e dobbiamo trovare insieme le risposte, perché loro si aspettano da noi un percorso politico diverso». A partire dal south working (il ritorno di chi lavora al nord e continua a farlo telematicamente dal luogo di nascita al sud) per arrivare ad un luogo comune dove lavorano e collaborano. Proposta già avanzata dai 5 stelle con il co-working nella sede dell'ex scuola Carducci ma non realizzata.

In ogni caso ha concluso De Luca «non nasciamo perché ci sono le elezioni alla prossima votazione, siamo il naturale proseguimento della campagna e del programma politico che abbiamo condiviso alle regionali». Anche per Gianfranco Lopane si apre «un percorso duraturo e foriero di nuove esperienze, per una rinascita sociale. O discutiamo qui in queste sedi o le decisioni saranno calate dall'alto, come accade con il recovery fund, uno scippo che si sta consumando nel silenzio assoluto ai danni delle nostre comunità. Il Sud - ha aggiunto Lopane nel suo intervento - avrebbe dovuto essere la priorità ed invece assistiamo al rovesciamento dell'impostazione data dall'Unione Europea, con le prime regioni del Nord già pronte con le richieste per i loro territori». L'intento di Con ha proseguito Lopane allargando il discorso «è costruire una comunità, essere sintesi di un versante intero che per troppo tempo non ha avuto la possibilità di ragionare insieme. Ma non siamo - si è schermito - la sommatoria dei furbetti del versante occidentale che si suddividono la torta in maniera più equilibrata, no, vogliamo con le nostre presenze territoriali scendere nel merito di ciò che è meglio per ogni comune, senza campanilismi». L'appello è quindi lanciato perlomeno nell'ambito del centrosinistra locale.

