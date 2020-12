Droga nascosta in auto e in casa Pusher nella rete dei carabinieri

FRAGAGNANO

Azzurra CONVERTINO

Aveva una dose di droga in auto. Il resto lo custodiva nella sua abitazione. Per questo è stato arrestato dai carabinieri, Nella rete dei militari della stazione di Fragagnano è caduto, nei giorni scorsi, un giovane del luogo, con precedenti specifici alle spalle.

L'auto del ragazzo è stata notata lunedì sera da una pattuglia impegnata nei consueti servizi di controllo del territorio. Era in una zona isolata, peraltro non lontana dalla caserme, e i militari hanno deciso di controllare. Mentre si avvicinavano alla vettura i carabinieri hanno notato i movimenti del giovane al volante. La sua evidente agitazione ha convinto la pattuglia che avesse qualcosa da nascondere.

I militari, quindi, hanno controllato l'abitacolo della vettura rinvenendo una dose di sostanza stupefacente. A quel punto la perquisizione si è spostata a casa del ragazzo, dove sono state rinvenute dosi di cocaina, hashish e del materiale per il confezionamento.

Il sospettato, che aveva già precedenti specifici, quindi, è stato arrestato con la contestazione di detenzione finalizzata allo spaccio di sostanze stupefacenti. Si tratta dell'ennesimo pusher bloccato nella cittadina jonica dai militari del comandante Rodoldo Gentile.

Solo qualche settimana fa erano scattate le manette per un 40enne incensurato del posto, accusato di spaccio.

In quel caso i carabinieri di Fragagnano erano stati coadiuvati dal personale del Nucleo Cinofili di Modugno. All'interno dell'abitazione dell'uomo erano state sequestrate sostanze stupefacenti -marijuana in particolare- e materiale per il taglio e il confezionamento della droga destinata allo spaccio.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA