Con ArmoniE di Natale torna da oggi la musica nei quartieri di Taranto

La musica arriva nei quartieri di Taranto oggi e il prossimo 5 gennaio.

Anche se in una forma differente da quella Live e condivisa in presenza, per stare al passo coi tempi e rispondere alle numerose richieste di pubblico, l'Associazione ArmoniE (con la direzione artistica di Palma di Gaetano) propone ArmoniE di Natale: vicini con la Musica...nei Quartieri di Taranto: due concerti che verranno trasmessi sul canale YouTube di Associazione OdV ArmoniE e Biblioteca Marco Motolese sulle pagine Facebook di Associazione ArmoniE e Associazione culturale Marco Motolese nelle giornate di oggi e del 5 gennaio 2021. ArmoniE di Natale, rassegna natalizia all'ottava edizione che, da 3 anni, anima anche i Quartieri di Taranto e sarà l'insieme di Musica e immagini suggestive del Patrimonio architettonico della Città di Taranto.

L'iniziativa è sostenuta dal Comune di Taranto, in collaborazione con Club per l'Unesco di Taranto e Associazione Culturale Marco Motolese (che evidenziano il valore dei beni culturali della città oltre il valore della musica secondo le direttive Unesco e dell'Agenda 2030), con il patrocinio della Provincia di Taranto e dell'Assessore alla Cultura, Tutela e sviluppo delle imprese culturali, Turismo, Sviluppo e impresa turistica della Regione Puglia.

Per il primo appuntamento di oggi nella Chiesa di Santa Maria di Costantinopoli via Cristoforo Colombo via per Massafra, zona Porto, si esibirà il Trio Messapico composto da Michele Colluto clarinetto, Tullio Zanchi fagotto e Maurizio Montesardo clarinetto che ha liberamente rielaborat o e trascritto l'intero programma di musiche natalizie, classiche e multietniche eseguito.

Il 5 gennaio nella Chiesa dei Santissimi Medici via Di Mezzo - Città Vecchia, riaperta al culto dopo il restauro lo scorso settembre, si esibirà il Real Duo, composto da Luciano Damiani mandolino e Michele Libraro chitarra; formatosi nel 2003 con l'intento di proporre una formazione poco celebrata dal gran pubblico, il Real Duo, dalla sonorità davvero gradevole, passa attraverso le contrapposizioni dei suoni cristallini del mandolino al suono caldo della chitarra, riscuotendo sempre grande consenso di pubblico in Italia e all'Estero.

I concerti saranno accompagnati da numerose immagini che serviranno alla promozione del patrimonio artistico della Diocesi di Taranto. I suggestivi video interamente raccontati da Carmen Galluzzo Motolese, presidente del Club per l'Unesco di Taranto, descriveranno le origini, la struttura architettonica e le peculiarità dei luoghi in cui si svolgeranno i concerti. Le due chiese individuate nella Città Vecchia di Taranto e nella zona immediatamente adiacente ad essa (Via Cristoforo Colombo) fanno parte di un patrimonio fragile e spesso sconosciuto al grande pubblico e anche se piccole esprimono tradizioni popolari e sono custodi di storie importanti del passato di cui è ricco il nostro territorio. L'Associazione ArmoniE da sempre opera per la diffusione della cultura, in special modo quella musicale, la valorizzazione delle bellezze del patrimonio architettonico del territorio, l'evento artistico inteso come momento di incontro, confronto, conforto e aggregazione sociale (anche se a distanza per il Covid 19). La musica è il nobile mezzo di riflessione e preghiera per celebrare le ricorrenze religiose, come quella delle festività natalizie. Da tre anni ormai tale diffusione viene condotta nelle parrocchie di quartiere favorendo la periferia grazie alla consigliera Carmen Galluzzo che ne sostiene il valore culturale e religioso.

Appuntamento dunque oggi e il 5 gennaio sui canali social per vivere la magia delle festività natalizie, con l'augurio di ritrovarsi presto in presenza per condividere le emozioni della Musica.

