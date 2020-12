C'è il semaforo verde alla gara per i lavori nel rione San Michele

MARTINA

Michele LILLO

E' stata bandita la gara d'appalto per i lavori di sistemazione del quartiere San Michele, zona a ridosso della parrocchia Regina Mundi e prospiciente al nuovo parcheggio di via Pietro del Tocco.

Così come quest'ultimo ha cambiato profondamente la prospettica di tutto il rione, anche i lavori per un totale di 150mila euro stanziati renderanno migliore la qualità di vita degli abitanti di una zona che ha sempre avuto nel tempo problematiche legate alla larghezza delle strade interne e alla mobilità dei residenti. Al progetto definitivo redatto dall'ingegner Gianfranco Calella è seguito l'esecutivo consegnato pochi giorni fa dal geometra Francesco Guarini, posto ora alla base di una gara che affiderà i lavori con il criterio del minor prezzo tra i preventivi pervenuti agli uffici comunali. Due gli interventi più importanti, entrambi su via Generale Semeraro: la manutenzione al muro prospiciente la chiesa e attualmente non in sicurezza e l'eliminazione degli alberi di pino sull'intersezione con via Orazio Flacco che hanno creato negli anni numerosi problemi alla viabilità e ai sottoservizi. Il progetto prevede la ricostituzione degli alberi abbattuti in compensazione, distribuiti attorno alle strade del quartiere oltre alla creazione di un varco nel muro attualmente presente che porti a migliorare la mobilità di chi vive il quartiere, anche attraverso la creazione di una rampa che permetta lo spostamento ai diversamente abili. Si partirà con una generale scarifica e rifacimento del manto d'asfalto per poi passare al muro tra quartiere e via Semeraro che passerà ad un'altezza di circa un metro contro i due in media attuali. Nei pressi verrà creata una nuova aiuola con pietra locale e una seduta da circa due metri e mezzo mentre più avanti verranno eliminati i tre alberi presenti (due pini marittimi e un cedro) oltre ai ceppi e alle radici che provocano non pochi problemi. Sarà demolito e ricostruito, con tanto di rivestimento in pietra, un muro divisorio in cemento armato e verranno installate ringhiere metalliche a limitare la carreggiata, per difendere i pedoni dalla pericolosa differenza di quota, pedoni che finalmente potranno attraversare via Semeraro su un marciapiede largo un metro e mezzo. Queste opere porteranno la porzione di strada innanzi alla chiesa a una larghezza di 5,5 metri e, perciò, transitabile in doppio senso di marcia mentre la carreggiata più vicina a via Orazio Flacco passerà dagli attuali 3,5 metri ai 4,70 futuri che permetteranno di evitare l'iniziale senso unico previsto. Il tratto resterà, quindi, a senso unico alternato ma con una maggiore sicurezza e visibilità data dalla mancanza degli alberi, dal nuovo manto stradale e dal minor numero di interferenze visive. La sistemazione delle nuove aiuole con nuove siepi e l'inserimento di luci a led a livello del suolo calpestabili ed impermeabili renderà maggiormente accogliente un'area il cui transito è attualmente caotico e pericoloso, soprattutto per i pedoni, ma sarà anche l'occasione per permettere al traffico leggero di poter raggiungere le abitazioni e gli esercizi commerciali interni al quartiere evitando di intasare via De Gasperi e Corso Messapia nonché di creare due importanti varchi al servizio dei residenti che potranno muoversi in minor tempo e in sicurezza.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA