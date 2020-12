Xylella, altri 52 milioni di ristori ma solo 15 giorni per le domande

Maurizio TARANTINO

Gli indennizzi per la Xylella viaggiano verso il raddoppio. O quasi. E ora dal ministero delle Politiche agricole guidato da Teresa Bellanova arriva la conferma: gli indennizzi per il biennio 2018-2019 toccheranno, grosso modo, quota 52 milioni per gli ulivi colpiti dal batterio killer. Che si aggiungono ai circa 68 milioni già destinati (e in buona parte erogati) agli agricoltori per il primo biennio. Quelle delle due annualità 2016 e 2017. Con le domande da presentare entro il 13 gennaio: solo 15 giorni a disposizione. Tanto che (il bando-bis di Arif Puglia risale a metà dicembre) è già scattato il conto alla rovescia per una platea potenziale di migliaia di imprese agricole.

Tempi rapidi, dunque, almeno sul fronte dell'impegno di spesa dopo il lavoro di reperimento delle risorse messo a punto dal dicastero a Roma: un primo atto - equivalente a circa 16 milioni come prima tranche del secondo biennio - è stato già firmato; il decreto che completa il mosaico del budget indennizzi sarà firmato nel prossimo mese di gennaio. A Roma, dunque, si accelera con l'obiettivo di rendere disponibili le risorse perché si sa quanto il nodo liquidità rischia di pesare sul rilancio dell'attività olivicola e non solo nelle campagne salentine.

I tempi, appunto. Questione centrale come si è visto nelle scorse settimane. E in questo senso c'è, infatti, una proroga per i rimborsi del biennio 2016-2017 che proprio in questi giorni è stata chiesa dagli agricoltori della Confederazione Italiana Agricoltori Salento. Motivo: la farraginosità con cui alcune aziende hanno dovuto fare i conti per ottenere le somme da parte dei Comuni. L'istanza della Cia è arrivata al ministero tramite Pec con l'obiettivo di consentire ai ritardatari di ottenere ugualmente il rimborso previsto dalla legge nazionale. «Premesso che l'Arif - spiega Emanuela Longo, direttore provinciale Cia Salento - ha immediatamente mandato gli importi ai Comuni, sono comunque arrivate diverse segnalazioni sui ritardi. Ci sono stati dei problemi un po' in tutto il Salento. Da qui la decisione di presentare un'istanza al ministro Bellanova in cui abbiamo chiesto che vengano superate le decadenze di tipo temporale. Tra regolarità Durc, uffici Inps, ritardi nella comunicazione, ci sono stati alcuni intoppi e molti rischiano di perdere gli incentivi per i quali avevano fatto domanda».

Ma non è solo la questione della scadenza del 31 dicembre, l'unico problema. «Lo slittamento del versamento dei contributi - aggiunge Longo - se da un lato ha permesso alle aziende di non essere con l'acqua alla gola, dall'altro ha creato qualche anomali sul Durc che non può essere completo. Siamo intervenuti con gli uffici chiusi al pubblico, per sbloccare le pratiche, ma al momento non c'è certezza che tutto sia andato per il verso giusto. E il rischio è che la rendicontazione, da parte dei Comuni, sia incompleta».

Anche il presidente di Coldiretti Lecce, Gianni Cantele mostra perplessità: «Non tutto è filato liscio, sono diversi i casi in cui i Comuni hanno avuto una cattiva comunicazione o in cui i documenti non sono stati ricevuti. Basti pensare al rilascio del Durc da parte dell'Inps, con tempistiche spostate e sospese tanto da far temere sulla liquidazione dei ristori del biennio 2016-2017».

Si tratta per la precisione di 62 milioni e 504.046 euro stanziati per i danni causati da organismi nocivi (xylella fastidiosa) alla produzione olivicola nei territori della Regione Puglia e relativi al Fondo di solidarietà Nazionale destinato a favorire la ripresa economica delle imprese agricole danneggiate.

Diverso il discorso per il biennio 2018 e 2019: le aziende che hanno già avuto i primi indennizzi non potranno riceverne ulteriori a meno che non abbiano saltato un anno di rimborsi. In particolare il 2015 che aveva modalità ancora diverse visto che il bando era rivolto soltanto ad alcuni Comuni della Provincia di Lecce. La nuova richiesta, quella per gli ultimi due anni, dovrà essere effettuata solo in via telematica, a differenza del precedente. Per ottenere i rimborsi le aziende hanno dovuto, così come previsto dalla normativa comunitaria e nazionale, essere in regola con il Documento Unico di Regolarità Contributiva, con l'informativa antimafia per le aziende che fruiscono dei fondi dell'Ue di importo pari o superiore a 25mila euro e la verifica del rispetto della clausola Deggendorf. Solo dopo i Comuni, ultimi destinatari, hanno proceduto alla distribuzione degli importi.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA