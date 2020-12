Women in black, dal reggae al rap e al dub la musica in rosa

Quarto volume per Women in Black, il progetto musicale che coniuga musica e cultura puntando alla valorizzazione delle voci femminili. L'album nasce dall'idea della neretina Alessandra Margiotta di Music in Black, giornalista musicale specializzata in musica classica e jazz, con il supporto dell'etichetta discografica Rising Time Label. Il sito Music in Black è considerato un punto di riferimento per la diffusione e la promozione della black music a 360 gradi. Rising Time Label, etichetta musicale indipendente, appartiene invece al produttore Andrea DiMa di Brindisi ed Elena Lombardo e dà spazio a giovani artisti, fornendo loro tutti gli strumenti per creare e promuovere la propria arte.

La tracklist di Women in Black vol.4 è formata da nove inediti, creati e pensati per questa compilation, una miscela di suoni e generi che variano dal Reggae al Rap, dall'Elettronica al Dub. Le artiste che partecipano alla nuova edizione sono Erika K, Shale Gee, Desi, Veronica Lauryn, Tiziana Andreoli, Valeria UpBeat, Sista Manu feat. Supahnova, Rossella Cosentino, Aurora & Irene.

I nuovi produttori che hanno collaborato alla realizzazione sono Giuliano Drummer Conte, Circuit Element, Mikelino Rutz, Judah's Key, Arnone Daniele, Ras I-Manuel, ReggaeRaggaRootsBand, Silent.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

