Virtus, nuovo anno col botto: Palermo e Bari le prime sfide

FRANCAVILLA FONTANA Ancora qualche giorno di riposo e sabato riprenderanno gli allenamenti della Virtus Francavilla in vista della prosecuzione del campionato. Sarà un mese di gennaio particolare, dal momento che la squadra di Trocini disputerà solo tre gare sulle quattro previste dal calendario generale.

Alla ripresa, infatti, in programma per il 10 gennaio, i biancazzurri osserveranno un turno di riposo. Poi, dal 17 fino al 31 gennaio ci sarà da affrontare un trittico di incontri molto complicati e difficili. In sequenza, Perez e compagni dovranno vedersela in trasferta con il Palermo, per l'ultima gara del girone di andata, e poi ancora in trasferta con il Bari e, in casa, con la Turris per le prime due partite del ritorno. Delle tre, forse è proprio quella contro i pugliesi la meno importante per la classifica, a netto del fascino di giocare al San Nicola e della forte motivazione per incontrare la seconda in classifica.

In effetti la Virtus Francavilla contro Palermo e Turris si gioca molto delle proprie possibilità di ingresso nei playoff in maniera stabile. I siciliani occupano l'ultima posizione utile per entrare nella griglia spareggi, con soli due punti di vantaggio sui brindisini. C'è solo una vittoria di differenza tra i due ruolini di marcia, con il Francavilla che ha un miglior rendimento offensivo. Tra l'altro, il Palermo, insieme con l'Avellino, è tra le squadre di testa che perde di più in casa. La Turris, da parte sua, è all'ottavo posto con sei punti di vantaggio sulla squadra di patron Magrì. E la Virtus non vuole lasciarla scappare via. Ma per raggiungere i playoff il Francavilla dovrà subito fare punti per invertire la rotta delle prime gare del girone di andata, dove raccolse un solo punto in cinque gare d'avvio. E, nelle prime due gare contro Bari e Turris rimase all'asciutto, soccombendo, anche se immeritatamente, con entrambe.

Probabilmente, nelle prime gare di gennaio vedremo anche qualche volto nuovo, che arriverà nel mercato invernale, soprattutto in attacco e in difesa. Ma, con molta probabilità, qualcun altro andrà via. Non è un mistero, infatti, che qualche giocatore non è stato mai impiegato con continuità da Trocini per varie motivazioni e che vorrebbe giocare di più. Tra questi, ci sono Celli e Mastropietro, per individuare, ad esempio, qualche veterano, un po' più esperto degli altri. Per Mastropietro, tuttavia, la società vuole parlare con il giocatore e in ogni caso sarà ceduto solo di fronte ad un'offerta considerata irrinunciabile.

Tra chi ha giocato davvero poco, ci sono poi anche Pino, che comunque ha un contratto rinnovato e la sua assenza è stata causata da un duro infortunio, e il giovane secondo portiere Costa, che sta facendo tanta esperienza dietro Crispino. E poi ci sono quei giocatori giovani che hanno giocato di meno ma che costituiscono un patrimonio societario per il futuro come Calcagno, Carella e Buglia. Loro rimarranno in casacca biancazzurra. Insomma solo qualche ritocco necessario e fatto in maniera chirurgica.

