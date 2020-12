Vaccini, da domani le nuove iniezioni In arrivo 30mila dosi

Vincenzo DAMIANI

Il maltempo non ritarderà l'avvio della Fase 1 della campagna di vaccinazione anti Covid in Puglia. Anzi, rispetto alle previsioni, si partirà con qualche giorno di anticipo: anziché il 4 gennaio, già domani saranno inoculate le dosi agli operatori sanitari, dipendenti e anziani delle Rsa. Dopo il Vax-Day dello scorso 27 dicembre, quindi, si entra nel vivo delle operazioni: oggi la società Pfizer consegnerà le prime 30.420 dosi, un terzo rispetto alle quasi 95mila riservate alla Puglia. «Poi - spiega l'assessore alla Sanità, Pierluigi Lopalco - seguiranno una serie di consegne a cadenza settimanale che consentiranno il progressivo completamento della vaccinazione di operatori sanitari e ospiti delle Rsa».

Hanno diritto ad aderire alla prima fase, oltre a medici e infermieri, anche farmacisti, odontoiatri, odontotecnici, assistenti di studio odontoiatrico, biologi, studi professionali e associazioni di volontariato impegnate nell'assistenza sanitaria e socio sanitaria. Possono aderire, inoltre, gli operatori sanitari in pensione o inoccupati. Ieri alle 17 in Puglia erano 59.361 le adesioni alla vaccinazione anti Covid arrivate da parte degli operatori socio-sanitari, alle quali vanno aggiunte 22mila dosi riservate agli ospiti delle Rsa. Significa che sono ancora disponibili circa 12mila dosi. «La Regione Puglia spiega Lopalco - ha individuato le figure professionali dell'ambito sociosanitario tra quelle che operano nel campo sanitario per enti o istituti pubblici: Inps, Inail, forze armate, forze dell'ordine, sanità marittima, agenzie ed enti di ricerca con contratto sanità». Non è ancora stato confermato l'orario di consegna delle scatole di vaccino, ma è probabile che vengano consegnate in serata. «Appena le dosi arriveranno prosegue Lopalco - daremo il via in tutte le Asl pugliesi alle somministrazioni che stiamo programmando da giovedì 31 dicembre, quindi qualche giorno prima del previsto.

Da ogni fiala si possono produrre 6 dosi di vaccino, secondo quanto stabilito dall'Aifa. Lopalco, però, teme l'effetto negativo del «chiasso» che stanno facendo «pochi antivaccinisti e negazionisti» sull'adesione da parte dei pugliesi. «Gli antivaccinisti lancia l'allarme - sono pochi ma molto rumorosi, conoscono bene le vie della comunicazione, conoscono molto bene la comunicazione dei social network, sembrano molti di più di quanti siano realmente. Mi dispiace e mi addolora - aggiunge - che ci siano anche dei medici che hanno un po' di diffidenza». Mentre ha parole più dure nei confronti di «quei medici che parlano apertamente contro i vaccini: chi parla contro il vaccino e ha atteggiamenti negazionisti è incompatibile con il ruolo di medico, non perché danneggia la vaccinazione ma perché chi nega il virus è una persona ignorante, non può fare il medico», taglia corto.

E mentre in Italia divampa il dibattito sul rendere o meno obbligatorio il vaccino, in Puglia il consigliere regionale Fabiano Amati (Pd) ha depositato ieri una proposta di legge per imporre la vaccinazione agli operatori sanitari. «L'approvazione rapida della proposta di legge afferma Amati - determinerebbe un grosso aiuto, anche educativo, per procedere con determinazione sul lungo percorso utile a conseguire al più presto gli effetti della massima copertura vaccinale, che le leggi statali eccezionali e d'emergenza suggeriscono senza alcun dubbio o remora». Nella scorsa legislatura, il Consiglio regionale ha approvato una legge che obbliga gli operatori sanitari a vaccinarsi contro l'influenza, norma dichiarata legittima dalla Corte costituzionale. «La pandemia da Covid 19 conclude Amati - e la relativa produzione del vaccino, dotato della prova scientifica di efficacia così come accertato dalle autorità di regolazione, hanno riproposto antichi problemi sulle migliori modalità per conseguire, con idonea copertura vaccinale, il raggiungimento dell'immunità di comunità e realizzare, attraverso la vaccinazione degli operatori sanitari, standard di maggiore sicurezza sui luoghi di lavoro, in favore degli stessi operatori sanitari, dei loro colleghi, dei pazienti e dei loro familiari».

