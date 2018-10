Trenta location per cento eventi: 250 i relatori ospiti dell'evento

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Quattro giorni, 30 location, 100 appuntamenti e 250 ospiti: è un programma ricco ed eterogeneo quello per propone da giovedì a domenica il festival Conversazioni sul futuro, organizzato dall'associazione Diffondiamo Idee di Valore con il coordinamento artistico di Gabriella Morelli, Laura Casciotti e Pierpaolo Lala e quello organizzativo di Annalisa Gaudino e Valentina Attanasio, più il contributo di numerosi partner.Nell'ambito del festival, che è stato presentato ieri mattina nella sala conferenza della Città del Gusto, torna il Climathon, la sfida in contemporanea con altre città per studiare risposte ai cambiamenti climatici, una giornata di studio prevista venerdì dedicata al futuro degli Ordini professionali (commercialisti, notai e avvocati), un incontro sulla responsabilità sociale dell'architettura e del design con l'Ordine degli Architetti, un approfondimento su Marketing e turismo a cura di Registro.it dove ci sarà anche Maria Elena Rossi dell'Enit, alcuni appuntamenti accreditati dall'Ordine dei Giornalisti, un articolato programma dedicato ai bambini e alle famiglie a cura di Boboto con un pomeriggio per CoderDojoLecce, e incontri su economia e finanza al Sellalab.Quest'anno le Conversazioni sul food, in collaborazione con la Città del Gusto, sono affidate a Nick Difino, food performer e autore, con un percorso fra cibo e salute, che prevede anche la proiezione del suo film Alla salute, la storia della sua malattia e della sua rinascita, con cooking dj set finale a cura di DonPasta.Fra i momenti più specificatamente spettacolari, i concerti a 360° di Claudio Prima e Progetto Se. Me e di Kulu Sé Mama ad Astragali Teatro, la collaborazione con Strade Maestre e i Cantieri Teatrali Koreja, che ospiteranno il recital del Premio Strega 2009 Tiziano Scarpa, e, infine, un ciclo di proiezioni al Cinelab Bertolucci in collaborazione con Apulia Film Commission. Festa alle Cantelmo sabato con Dubin, Miss Mikela e Vivaz in collaborazione con Meltin'Pot.Il programma completo è disponibile sul sito conversazionisulfuturo.it.I.Mar.