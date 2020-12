Sindacati orgogliosi: «Mai piegarsi»

Sono tantissime le reazioni che hanno accompagnato, per tutta giornata di ieri, la notizia dell'onorificenza assegnata a Michela Piccione. Tre anni fa, la sua storia di donna lavoratrice si è trovata ad un bivio quando, con forza e coraggio, convinse altre 20 colleghe a denunciare alla Slc- Cgil di Taranto le tante irregolarità a cui erano sottoposte. Da 33 centesimi a un massimo di 1,18 euro l'ora, con tagli in caso di assenza anche di soli tre minuti per andare alla toilette. Un coro unanime si è levato quindi, proprio dal mondo sindacale che le fu accanto in quel difficile momento. «Oggi - sottolinea Andrea Lumino, segretario Slc Cgil di Taranto - siamo contenti di poter mandare un messaggio: denunciare serve, il coraggio è importante, non dobbiamo abbassare la testa mai». «Come sindacato si legge in una nota del segretario nazionale Slc Cgil Fabrizio Solari, di Nicola Di Ceglie ( Slc Cgil Puglia ) e dallo stesso Lumino - ci inorgoglisce essere stati lì dove dovevamo quando Michela ha deciso di opporsi alla protervia di quello che si fatica a chiamare datore di lavoro. Un orgoglio che ci dà ancora più responsabilità se pensiamo alle tante, troppe, lavoratrici, come Michela, cui non sempre riusciamo a dare le risposte e la vicinanza che si deve, a chi chiede solo un lavoro dignitoso e riceve invece illegalità, offese ed insicurezza». Per il segretario della Cgil Puglia, Pino Gesmundo: «Dopo un anno così difficile, la storia di resistenza e giustizia di Michela deve essere per tutti fonte di ispirazione affinché, con la forza della consapevolezza, della determinazione e dell'organizzazione, si possano cambiare le cose e rivendicare la dignità e i diritti che ci appartengono». Congratulazioni giungono dal segretario di Articolo Uno Taranto, Massimo Serio: «per aver promosso egregiamente legalità e diritto al lavoro: prerogative imprescindibili del vivere civile». Anche dal comune di Sava, dove Michela Piccione risiede con la sua famiglia, è grandissima la soddisfazione. «Mi congratulo con lei evidenzia il sindaco Dario Iaia - a nome di tutta la comunità e ritengo che ricevere un titolo importante come questo e per le motivazioni che conosciamo conferisca grande lustro alla nostra Sava. Oggi ci siamo sentiti telefonicamente e l'ho invitata in comune per un incontro che avverrà dopo il 4 gennaio. Intanto, dico grazie a Michela per la sua battaglia e grazie al presidente Sergio Mattarella per la sensibilità e l'attenzione che rivolge agli italiani più meritevoli.

