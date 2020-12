Si va a lezione di danza. On line, certo, ma oggi l'appuntamento è doppio: sulla piattaforma Zoom lezione di Katina Genero, insegnante e coreografa di ritmi e danze afro® (dalle 11 alle 13), e l'incontro sul Teatro danza con Maristella Martella (dalle 15 alle 17). Si concludono così i laboratori online della 18esima edizione di Danzare la terra. A causa dell'attuale situazione e delle restrizioni da Covid-19, il progetto di Tarantarte dedicato allo studio delle antiche e potenti danze rituali del sud Italia, che dal 2012 propone ogni anno due sessioni (invernale ed estiva) tra Corsano e i paesaggi del Capo di Leuca, è messo infatti alla prova sperimentando sul web nuove forme di interazione, studio e creazione. Tre giorni di laboratori (dal 28 al 30) con l'etnocoreologa Placida Staro, Katina Genero, le insegnanti di Tarantarte e la coreografa e direttrice artistica della compagnia salentina Maristella Martella.

Sabato 9 gennaio, invece, alle 20:30 in diretta facebook e youtube dal LUG - Centro culturale Ex Macello di Corsano appuntamento, poi, con la serata conclusiva di questa edizione che proporrà la restituzione della residenza attraverso i video home-made realizzati degli allievi e dalle allieve, la proiezione del nuovo video della Compagnia Tarantarte diretto dal regista Edoardo Winspeare, che subito dopo sarà intervistato, la presentazione del progetto Castello di Tutino e una performance della Compagnia Tarantarte.

