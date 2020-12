Santoro e Diaz tra i nomi caldi per l'attacco di Casarano e Taranto

SERIE D

Giuseppe ANDRIANI

Diaz-Taranto: la telenovela continua e non si ferma qui. Il calciatore è ancora in Spagna, dove attende novità dal proprio procuratore: i contatti con il Taranto ci sono stati e continuano a esserci. Il ragazzo ha un ottimo rapporto con mister Laterza, con cui aveva già brillato a Fasano, ha risolto il proprio contratto e potrebbe adesso accasarsi in rossoblù. Ieri hanno suonato anche le sirene del Messina Fc, altro club di Serie D: Diaz continua a interessare a diversi club del massimo campionato dilettantistico, ma il Taranto sembra comunque avere una corsia preferenziale. Fino a ieri non era prevista la partenza del calciatore, che in caso di arrivo potrebbe scendere in campo già il 6 gennaio, in virtù dei 30 giorni trascorsi dall'ultimo impegno ufficiale in Spagna, pur mutando il proprio status, attualmente da professionista. Il Fasano, invece, sembra aver rinviato la decisione sul nuovo allenatore: fino ai primi del nuovo anno si lavorerà con Vito Costantino, in panchina prima della sosta e già allenatore della Juniores Nazionale biancazzurra. Ogni giorno una doppia seduta, tranne domani per via del giorno di riposo concesso a tutti. Ieri, intanto, è arrivata una mail particolare: l'Everton ha chiesto un'intervista a Stracqualursi, oggi nella città della Selva ma in passato colonna della squadra inglese. Una mail resa pubblica dallo stesso ufficio stampa dei biancazzurri. Ma non solo Fasano e Taranto viaggiano verso la ripresa: il Casarano ha ripreso ad allenarsi, per quanto sul mercato filtri ben poco. In avanti potrebbe partire una giostra: se è vero che sono stati avviati i contatti per arrivare a Domenico Santoro (chiuso dalla concorrenza nel Monopoli, in Serie C), qualcuno dovrà partire, tra quei calciatori che fin qui non hanno brillato in un attacco sicuramente da categoria superiore, vero e proprio punto di forza della capolista (alla pari con Taranto e Sorrento). Ieri il Nardò ha effettuato una doppia seduta a Lequile, oggi invece una sola seduta mattutina, così come domani: Danucci ha lasciato i suoi liberi per l'1 gennaio, in modo da potersi godere la festività di Capodanno. Il Brindisi, invece, guarda al mercato ma senza fretta: l'obiettivo è inevitabilmente rafforzare l'attacco a disposizione di De Luca, anche perché le partenze di Lacarra e Palazzo rischiano di diventare un macigno troppo pesante. Franzese ha già segnato, ma non può bastare per permettere ai biancazzurri di arrivare a una salvezza tranquilla. Intanto si lavora, con una situazione societaria complessa e con la certezza che bisognerà tornare su questo mercato così lungo per poter andare avanti fino alla fine senza affanni.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA