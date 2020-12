Presidenza Camera di Commercio: le elezioni slittano, proroga per Benisi

Salta l'elezione del presidente che dovrebbe guidare la Camera di commercio di Lecce fino al 2024. Incassate le dimissioni di Alfredo Prete lo scorso giugno, il regolamento prevedeva la successione entro il 31 dicembre, ma la pandemia ha scombinato i piani facendo slittare il voto che a questo punto è atteso non prima di febbraio. A presiedere l'ente c'è Enzo Benisi Che, nel frattempo, eletto a luglio per traghettare la Camera fino a nuove elezioni. L'anticipazione di Quotidiano colse nel segno indicando per la successione Mario Vadrucci, segretario di Confartigianato. Ad oggi resta il suo l'unico nome in lizza. Lo slittamento del voto è da addebitare a questioni di natura tecnico-organizzativa. Il regolamento per il rinnovo del Consiglio camerale prevedeva che il 23 giugno le associazioni di categoria dovessero fornire i propri elenchi e dichiarare eventuali alleanze. Poi, una dichiarazione di apparentamento unanime in funzione di un documento condiviso. Ma qui sono sorti i primi intoppi. Dotata di nuova giunta solo da poche settimane, la Regione starebbe effettuando la verifiche di competenza. Spetta sempre a Bari verificare l'eleggibilità dei candidati al Consiglio proposti da ciascuna associazione prima della nomina dei consiglieri che comporranno il Consiglio camerale che, a sua volta, eleggerà presidente e giunta camerale. Benisi continua nel suo mandato in regime di prorogatio sebbene non ancora destinatario di comunicazione ufficiale.

