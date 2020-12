Positivi farmacista e magazziniere: attività chiusa per precauzione

Contagiati un farmacista e il magazziniere. E la farmacia chiude in via precauzionale. Di queste ore la positività di un farmacista leccese che, secondo la prima ricostruzione, sarebbe stato contagiato insieme alla moglie da parenti rientrati dal Nord. Non dovrebbero, comunque, esserci rischi per l'utenza visto che il titolare non si è recato in farmacia nei giorni successivi il rientro dei familiari. Sarebbe stato solo a contatto con il magazziniere che, a sua volta, poi è risultato positivo.

È una farmacia del centro di Lecce ad aver chiuso i battenti anche se il Servizio di igiene e sanità pubblica Area Nord della Asl di Lecce, diretto da Alberto Fedele, non ha emesso alcun provvedimento di chiusura. La struttura è stata sanificata, ma la riapertura è programmata una volta superato il periodo di quarantena che dia certezza dell'assenza di altri contagiati. Uno stop che, precauzionalmente, coincide con un periodio di ferie. Nulla, in ogni, verrà lasciato al caso dal punto di vista delle verifiche.

C'è, poi, il quadro complessivo anche nel Salento: calano i contagi e diminuiscono i ricoveri, ma il virus è ancora pronto a colpire. Nel Bollettino epidemiologico diffuso ieri dalla Regione Puglia in provincia di Lecce sono risultano positive 59 persone per un totale di 6.840 contagiati dall'inizio della pandemia.

In compenso ci sono posti letto vuoti in tutti i reparti Covid: da Malattie infettive a Pneumologia, a Terapia intensiva. Una diminuzione della pressione sulle strutture sanitarie che riguarda anche il pronto soccorso del Dea e il 118. Un andamento che ha iniziato a evidenziarsi sin dai primi di dicembre e che, contestualmente all'inasprirsi delle misure di contenimento, ha virato decisamente al ribasso. Il tasso di contagiosità attuale, per la provincia di Lecce, è di 1,8 ogni mille abitanti mentre il rapporto positivi/tamponi è sceso al 10,73 per cento contro il 13,45 per cento di fine novembre. Come pure è in calo vertiginoso il numero di contagiati: da fine novembre alla vigilia di Natale ne sono stati registrati mille in meno essendo 2.454 a fine novembre e 1.425 il 24 dicembre. Rispetto alla prima ondata ora sono i più giovani ad essere colpiti e non a caso di è abbassata l'età media da 54 anni per gli uomini e 58 per le donne nella prima ondata ai 44 per gli uomini e ai 47 per le donne della seconda ondata. I deceduti da agosto alla vigilia di Natale sono 96 e più della metà (51) ha perso la vita in Rianimazione.

