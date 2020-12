Pagamenti a singhiozzo, il nodo alle Poste resta. Disfunzioni dell'era Covid alle quali si comincia gradualmente ad abituarsi. Sta di fatto, però, che per i cittadini un po' più avanti con l'età il disagio di ricevere la pensione a spezzoni assume un peso non poco rilevante e lo dimostrano le continue segnalazioni che provengono da più parti del territorio salentino. Non sono ancora rari i casi in cui i cittadini sono costretti a recarsi più volte negli uffici postali della provincia per ricevere il saldo della pensione, con tutto ciò che ne consegue in termini di attesa in fila, soprattutto nelle giornate meno clementi dal punto di vista climatico e metereologico.

Con la lettera del 5 dicembre, i segretari di SpiCgil, FnpCisl e St UilpUil - rispettivamente, Fernando Cosi, Giuseppe Zippo, Luigi Di Viggiano e Silvana Tundo -, chiedevano al direttore territoriale di Poste un incontro urgente per individuare una soluzione alla problematica. «Disagi inaccettabili se riservati a una fascia di popolazione più esposta economicamente e fragile. Senza significative soluzioni, ci riserviamo di rivolgerci al prefetto ma anche di organizzare differenziati momenti di protesta», avvisavano. Interpellata da Quotidiano, Poste - tramite l'ufficio stampa - assicurava interesse al caso e invitava indirettamente i sindacati a discuterne sul tavolo permanente già attivato in azienda. Si apprende dagli stessi sindacati che un confronto sul tema non ha ancora avuto luogo. Ma, a quanto pare, qualcosa, intanto, si sarebbe mosso. Poste sta provando ad alleggerire il disagio. L'approvvigionamento di liquidità - di cui si occupa Cosmopol spa - resta limitato a tre giorni (secondo quanto pattuito a livello nazionale in regime di pandemia) ma la quantità di denaro di volta in volta trasferita dall'istituto di vigilanza all'azienda è maggiore. La disponibilità economica è, dunque, aumentata ma probabilmente non ancora tanto da garantire a ciascun pensionato il pagamento della pensione nei giorni richiesti.

P.Spa.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA