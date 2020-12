«Noi, sfruttati nel call center» Mattarella la nomina cavaliere

Lucia J. IAIA

Michela Piccione è una donna coraggiosa che ha squarciato il silenzio troppo assordante di chi, a testa bassa, lavorava per 0,33 centesimi l'ora in un call center del tarantino. Un trattamento accettato e sopportato per necessità da tanti lavoratori fino a quando lei, da ieri insignita del titolo di Cavaliere della Repubblica Italiana, ha capito che bisognava denunciare quei soprusi.

«Ho sentito che la mia dignità e quella delle mie venti colleghe veniva calpestata quotidianamente, tanto da non poter nemmeno utilizzare la toilette perché quel tempo ci veniva decurtato dalla paga. Una volta, una di noi ha ricevuto in busta paga 93 euro. Eravamo vicini al natale e con quei soldi avrebbe dovuto acquistare un regalo per i propri figli ed anche vivere. Qualcosa di inaccettabile». Michela così, ha avuto la forza di denunciare chi aveva sfruttato lei e tutte gli altri. «Ci siamo messi in contatto con la Cgil di Taranto e abbiamo fatto sentire la nostra voce di lavoratori mal pagati e sottomessi». E ieri, tre anni dopo quella denuncia, Michela ha ricevuto una telefonata davvero inaspettata. «Sul cellulare di mio marito, è arrivata una strana chiamata da una donna che ha chiesto di me. In un primo momento, ho creduto che fosse una venditrice e dopo che si è presentata come segretaria del presidente Mattarella, ho pensato ad uno scherzo». Lo stupore iniziale però, ha lasciato poi spazio alla consapevolezza. «Mi ha spiegato che quella onorificenza era legata al mio impegno contro lo sfruttamento nei call center. Mi sono seduta e ho pianto tanto dalla gioia. Non ci credevo. Sono sempre stata convinta del fatto che bisogna essere orgogliosi di sé stessi, non bisogna avere paura e né vergogna, solo così non saremo mai soli». Michela, a dire il vero, appare ancora incredula. È un giorno indimenticabile per lei che, 35 anni, savese, diplomata all'istituto tecnico chimico biologico e madre di due figli, fino ad oggi non ha mai avuto un contratto a tempo indeterminato. «Questa storia mi ha rafforzata e mi ha dato la consapevolezza che, se tutti alziamo la testa, forse le cose cambiano. La vergogna non può essere la nostra ma di chi ci sfrutta». Al momento, è impiegata in un call center regolare con un contratto a progetto. Lei però, è una che non si arrende facilmente.

«Dopo la vicenda di tre anni fa, ho continuato a scrivere lettere alle istituzioni locali e nazionali affinché si facesse luce sulle condizioni lavorative dei centralinisti. Credo che anche questo sia stato apprezzato dal presidente». Per via dell'emergenza sanitaria, non è stata ancora fissata una data di consegna del titolo ma la motivazione che accompagna il suo nome sul sito web del Quirinale è davvero significativa: Per il suo coraggioso gesto di denuncia delle condizioni di sfruttamento del lavoro giovanile. Ha svolto vari lavori prima di arrivare al ruolo di centralinista in un call center a Taranto. Si rende conto da subito delle condizioni lavorative cui lei e suoi colleghi sono sottoposti, sfruttati per un compenso irrisorio. Trovata la forza, ha convinto altre 20 colleghe e denunciato alla slc Cgil tutte le irregolarità riscontrate. In seguito alla denuncia, la struttura è stata chiusa». Il suo sforzo è stato quindi, riconosciuto dal presidente della repubblica, Sergio Mattarella, che ha conferito 36 onorificenze al merito della Repubblica italiana a cittadine e cittadini che si sono distinti per atti di eroismo, per l'impegno nella solidarietà, nel volontariato, per l'attività in favore dell'inclusione sociale, nella cooperazione internazionale, nella promozione della cultura, della legalità e del diritto alla salute. «Dedico questo riconoscimento a chi si trova oggi in quelle stesse condizioni in cui ero io tre anni fa. C'è ancora tanto da fare per difendere queste categorie di lavoratori con un controllo sui committenti che affidano commesse a prezzi troppo bassi. È indispensabile non abbassare la guardia sul tema perché il caporalato non esiste solo nelle campagne, ma si nasconde anche in altri luoghi».

Tantissime le congratulazioni ricevute da Michela ieri e tra queste, spiccano quelle delle sue ex colleghe. Strepitosa scrive una di loro sui social - fiera di esserti stata accanto e aver lottato con te per far riconoscere i nostri diritti!. Una bella storia quindi, di protesta e condivisione con un messaggio che Michela evidenzia chiaramente: «Occorre dare voce a chi viene sfruttato, proteggerlo e accompagnarlo sulla via del riscatto. Il lavoro è soprattutto, dignità».

