«Noi non abbiamo cambiato idea: depositata la legge per bloccare tutto»

Giovanni Vianello, deputato pugliese del M5s, lo stop alle trivelle ha rappresentato una delle principali battaglie del Movimento sin dalla sua nascita. Ora che i cinque stelle sono al governo, che ne è stato della campagna Giù le mani dal nostro mare? Il Movimento ha cambiato idea?

«Affatto. Se da due anni c'è una moratoria che stoppa le autorizzazioni a estrarre idrocarburi a terra e in mare da parte delle multinazionali, è proprio grazie al Movimento 5 Stelle. Moratoria che, dopo un mio emendamento in sede di Milleproroghe lo scorso anno, è stata prorogata sino a luglio 2021 e non scadrà a fine febbraio, come vorrebbe far credere qualcuno».

Al netto dei tempi di scadenza, per quale ragione la deroga alla moratoria è sparita dal Decreto Milleproroghe?

«L'articolo 20, stralciato dalla bozza del Decreto Milleproroghe, prevedeva la moratoria definitiva a trivelle e air gun. Ma questa una norma non prevedeva alcuna proroga. Per estraneità di materia, dunque, non poteva entrare nel Decreto. Tutto qui».

E adesso, dunque, quali sono le intezioni del governo?

«È necessaria norma ad hoc. E il mio ordine del giorno, presentato alla Camera, impegna il governo a procedere proprio in questa direzione. Ma ci sarà anche la possibilità di andare a emendare la materia inserendo, comunque, qualche proroga. E se non lo farà il governo, lo farà il Parlamento. Infine, è stata depositata alla Camera a mia firma, e sottoscritta da molti colleghi, una legge che all'articolo 1 prevede proprio lo stop definitivo alle trivelle e all'air gun».

È pur vero, però, che del Piano per la transizione energetica sostenibile, indispensabile per individuare le aree idonee alle trivellazioni, non c'è ancora traccia.

«Sì, è vero. E non sono mancate le interpellanze al governo sulla questione, da parte mia e di molti colleghi. Comprendiamo i rallentamenti che si sono registrati a causa dell'emergenza Covid, ma duole che i tecnici non siano riusciti a rispettare i tempi stabiliti».

In realtà una delle condizioni che Italia Viva, il partito di Matteo Renzi, avrebbe posto al premier Giuseppe Conte nella verifica di governo passerebbe proprio attraverso la ripresa delle ricerche di idrocarburi, e quindi dallo stop alla moratoria. Questa questione potrebbe essere alla base della mancata proroga?

«Niente affatto. Non ci sono mai piaciuti i ricatti e le minacce. Non li abbiamo accettati neppure da parte da parte di Ancerol Mittal. Porre pregiudiziali su temi di tale importanza per le politiche ambientali e la transizione energetica è inaccettabile. Se Italia Viva e Matteo Renzi non intendono adempiere all'accordo di governo che passa anche attraverso questo punto fondamentale, potremo andare a casa tutti anche domani mattina. Molti di noi non hanno mai vissuto e non vivono di politica. Forse qualcun altro sì».

In Puglia molti sindaci, rappresentanti delle istituzioni, associazioni e cittadini pugliesi si stanno già mobilitando contro l'ipotesi delle trivelle. A questo punto, si sente di rassicurare tutti contro i rischi delle piattaforme in mare?

«Ringrazio tutti coloro che si sono già schierati e continuano a dire no a trivelle e air gun ì, innanzitutto. Personalmente sono a disposizione di chiunque voglia avere delucidazioni e approfondimenti in materia. Al momento non c'è alcun allarme imminente: ribadisco che la moratoria sulle autorizzazioni scadrà a luglio. E in questi mesi si potrà lavorare al Piano delle aree idonee che ancora manca. Ma anche alla moratoria definitiva».

