«No alla perizia psichiatrica» L'assassino in aula a febbraio

Erasmo MARINAZZO

Totale insensibilità ad ogni richiamo umanitario. È stata definita così la crudeltà e la determinazione mostrata dallo studente Antonio De Marco quando verso le 20.45 del 21 settembre ammazzò a colpi di coltello i fidanzati e suoi ex conviventi Daniele De Santis ed Eleonora Manta. Crudeltà verso le persone, verso Daniele, 33 anni, di Lecce, arbitro di calcio colpito con 38 coltellate, e verso Eleonora, 30 anni, di Seclì, funzionaria Inps a Brindisi, colpita da 41 coltellate, l'aggravante riportata nel decreto di giudizio immediato del giudice per le indagini preliminari, Michele Toriello, che fissa la prima udienza del processo il 18 febbraio nell'aula bunker davanti alla Corte d'Assise: «Colpendoli in vari distretti corporei con un coltello, reiterando con spietatezza ed efferatezza i colpi nonostante le ripetute invocazioni espresse dalle vittime ad interrompere l'attività criminosa», un'altra passaggio delle accuse contestate al 21enne di Casarano a Lecce per studiare Scienze infermieristiche all'ospedale Vito Fazzi, nel decreto che accoglie la richiesta del pubblico ministero della Procura di Lecce, Maria Consolata Moschettini di processare subito l'imputato alla luce di fonti di prova numerose e tutte univoche. Fra queste anche le due confessioni, quella della sera del fermo dei carabinieri del Nucleo investigativo e del Ros e la successiva l'1 ottobre durante l'interrogatorio di convalida, nonché la mail mai inviata destinata alla ragazza che amava e che lo respinse trovata nel suo computer: «...molto probabilmente sentirai o leggerai delle cose su quello che ho fatto e voglio essere sincero: sono stato io a farlo».

Respinta invece l'istanza degli avvocati difensori Andrea Starace e Giovanni Bellisario di fissare un incidente probatorio (ha lo stesso valore di una prova acquisita nel processo) per sottoporre De Marco ad una perizia psichiatrica collegiale per stabilire se fosse consapevole di essersi trasformato in un assassino spietato e crudele capace di uccidere senza un movente concreto se non - come ha riportato De Marco nelle 36 pagine di manoscritto - per dare sfogo alla frustrazione di non essere amato dalle donne. La richiesta è stata giudicata inammissibile, perché non è stato ravvisato il pericolo che - diversamente - quella prova andrebbe persa.

Va da se' che i difensori faranno la stessa richiesta al collegio giudicante. Alla Corte d'Assise: sembra poco probabile l'accoglimento di eventuali riti alternativi, facoltà che viene data, come in questo caso, dal giudizio immediato. Nell'udienza del 18 novembre scorso la Corte Costituzionale ha ritenuto non fondate le questioni di legittimità sollevate dai Tribunali di La Spezia, Napoli e Piacenza sull'inapplicabilità del giudizio abbreviato ai reati punibili con la pena dell'ergastolo come stabilito dalla legge varata il 12 aprile dell'anno scorso.

In aula accanto al pubblico ministero Moschettini titolare dell'inchiesta che portò al fermo di De Marco una settimana dopo quel duplice omicidio consumato con tanta efferatezza da fare temere la comparsa a Lecce di una serial killer, ci saranno anche i familiari dei due ragazzi: Fernando De Santis e Floreana Rita Rossi, padre e madre di Daniele, con l'avvocato Mario Fazzini; le sorelle di Daniele, Antonella e Valentina (avvocatessa Renata Minafra). Il padre di Eleonora, Quintino Manta (avvocato Luca Piri); la madre Rosanna Carpentieri (avvocato Francesco Spagnolo); lo zio Cosimo Carpentieri (avvocato Stefano Miglietta); e la nonna Luce Apollonio (avvocato Fiorella D'Ettore).

Un processo che si preannuncia rapido con le confessioni ormai blindate, ma che prima di entrare nel merito dovrà quasi sicuramente considerare la relazione stesa dagli psichiatrici forensi nominati dalla famiglia De Marco, Pasquale Carabellese ed Elio Serra.

