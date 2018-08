CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

selezionati dal quotidiano

selezionati dal quotidiano Le edizioni del giornale ogni giorno

su PC, smartphone e tablet SCOPRI LA PROMO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Nel rapporto Svimez c'è una stima allarmante che riguarda la Puglia: il calo demografico dovuto alla sommatoria tra saldo naturale a saldo migratorio. Infatti, per effetto di questa componente, nel 2065, in pratica fra meno di 50 anni, la nostra regione potrebbe ritrovarsi con un milione in meno di abitanti, passando così da quattro a tre milioni di persone. Un trend, quello legato al calo demografico, che riguarda tutta l'Italia e che in Puglia, se le stime fossero confermate, potrebbe avere effetti devastanti. Ma tant'è. I giovani,...