NARDò

Il Consiglio comunale ha approvato a maggioranza il Bilancio consolidato 2019, che permette una rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale e finanziaria e del risultato economico dell'ente. «Un bilancio assolutamente in salute, che ha retto l'urto di un anno complicatissimo - secondo l'assessore Gianpiero Lupo -. Del resto, se così non fosse stato non saremmo mai riusciti, a occuparci dell'ordinario, che per noi è l'incessante opera di rinnovamento e di crescita della città, dall'altro a gestire le mille emergenze e le spese non preventivate della pandemia». Dall'opposizione, Lorenzo Siciliano (Pd) sottolinea la serie di aumenti dei debiti fuori bilancio e delle spese. «Ma ciò che rappresenta il maggior motivo di preoccupazione dice - è l'aumento di altri 2,5 milioni di anticipazioni di tesoreria: è la prima volta nella storia della città che si assiste ad un'anticipazione di tale portata. Durante il lockdown il sindaco Mellone, annunciò un bazooka finanziario innescato per offrire liquidità alle aziende: si trattava di semplice pagamento di debiti dell'ente nei confronti dei creditori. Potremmo comprendere, oggi, se questi soldi sono stati necessari e sufficienti a pagare i debiti ai fornitori? Infine conclude- non si ha notizia del nuovo piano finanziario per la Tari da approvare entro il 31 dicembre». Ai rilievi dell'opposizione ha risposto il sindaco Pippi Mellone: «L'anticipazione di cassa, fatta da tutti i Comuni in piena pandemia, è la normalità delle amministrazioni pubbliche ed è servita a far fronte alle urgenze più svariate, dal pagare i fornitori e dare una boccata d'ossigeno alle imprese a ritardare le scadenze Tari e aiutare le famiglie».

G.Tar.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA