Mutui, pagamenti sospesi: dalla Regione la proroga per aiutare le imprese

La Giunta regionale della Puglia ha deciso, visto il prolungarsi della crisi provocata dall'emergenza Coronavirus, di dare sostegno alle imprese danneggiate prorogando la sospensione del pagamento dei mutui regionali, concessi per il tramite di Puglia Sviluppo, delle aziende beneficiarie di Nidi, Tecnonidi, Microprestito e Reti per l'internazionalizzazione. La sospensione varrà sino al 30 giugno 2021, una iniziativa che mira a dare ossigeno alle attività produttive e commerciali colpite dall'emergenza Covid.

Sempre la giunta regionale ha deciso inoltre che le tratte ferroviarie da Bari a Taranto e da Bari a Lecce continueranno ad essere gestite per altri 10 anni da Ferrovie Sud Est. La Giunta Emiliano ha disposto l'aggiudicazione diretta in favore della società del contratto di servizio di trasporto pubblico ferroviario a decorrere dal primo gennaio 2022 e sino al 31 dicembre 2031, da «attuarsi sulla base dei chilometri di servizi minimi compatibili e sulla base di una attenta valutazione dei costi pertinenti nel rispetto del principio di efficienza dei costi di determinazione del costo standard unitario», si legge nel provvedimento. L'aggiudicazione non era ancora avvenuta in attesa che il salvataggio della società si completasse dopo il crac finanziario.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA