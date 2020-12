Max NOCCO

Continua ad assumere strane forme il jazz in Italia, con una visione sempre più originale, di confine, spesso e volentieri svincolata da dogmi che hanno ingabbiato, negli ultimi decenni, la più libera ed eccitante delle musiche popolari. Non bisogna quindi meravigliarsi se molte di queste proposte arrivano proprio dal nostro paese, dove già dai primi anni Settanta sperimentare e improvvisare era considerato quasi mainstream (ho detto quasi, eh), e la ricerca pane quotidiano per tanti musicisti stanchi di suonare standards e canzonette swing da due minuti. Ecco perchè reputo gruppi come il Koine Sound Collective e dischi come Landings and Departures, secondo album appena uscito in cd e digitale, una vera e propria boccata d'aria fresca. Il collettivo, che opera a Milano, nasce nel 2006 come trio, tra seminari jazz e vari concorsi/live di prestigio (primo posto al Bordighera Jazz ed apertura per l'unica data italiana degli Earth, Wind & Fire). Nel 2010 esce il primo lavoro dal titolo Everything's in the Roots, disco che contiene i primi vagiti del progetto, ovvero un mix di passato e futuro, una fusione tra vari stili ritmici e armonici, diviso tra cinque brani originali e una cover di Out of nowhere di crosbiana memoria. Nel 2016 il trio si trasforma in quartetto, fino all'attuale chiusura del cerchio con una formazione a cinque, composta da Fabrizio Fogagnolo (contrabbasso/elettronica), Riccardo Tosi (batteria/live electronics), Achille Succi (clarinetto basso/sax), Alessia Turcato (voce/vocoder) e Cristiano Pomante (vibrafono/marimba). Ci tengono subito a precisare che il Koine Sound Collective non è un organico fisso, piuttosto un laboratorio di ricerca su nuovi orizzonti sonori della musica di matrice improvvisata, elettroacustica e contemporanea. L'elemento della ricerca e dei suoi vari linguaggi, diventano quasi voce unica all'interno del quintetto (d'altronde il termine greco koinè significa linguaggio comune), in un abbraccio tra vari suoni, lingue e culture che una volta abitavano il Mediterraneo. Nasce in quest'ottica il nuovo cd Landings and Departures, un disco di atterraggi e partenze (per usare dei termini aeronautici, ma non solo), di luoghi da scoprire, da conquistare e vivere; un concept album (ancora gli anni Settanta) in cui ogni singola canzone è legata ad un racconto di vita vissuta. Otto tracce dove il jazz dialoga con la musica da camera (l'iniziale e celestiale Sleep del compositore Eric Whitacre), dove apre spiragli notturni (Kite of gill e Round Trip), dove incontra strane forme di colto post-rock (i nove minuti della splendida Vacuum Aurora, forse l'apice del disco, con un super vintage video), dove si diverte a mischiare le carte (Above), dove diventa rarefatto (la prima parte di Awaited un expected) e offre derive quasi world/free (Pyramid Song, il classico dei Radiohead tutto da ascoltare). Landings and Departures è un disco coraggioso, creativo, con un suono live caldo e avvolgente (produzione curata da Giorgio Bocciarelli), in perfetto equilibrio tra sonorità acustiche e sintetiche. Non resta che supportare. Per ulteriori informazioni, visitate il sito www.koinesoundcollective.com

