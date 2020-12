Massimo ADINOLFI

Può succedere di tutto. Ci sono quelli che dicono: Renzi fa sul serio, e quelli che dicono: sta bluffando. Quelli che: ormai si è spinto troppo avanti. E quelli che: sta solo trattando. Può succedere che finisca con un rimpasto, o che invece si trovi un accordo. Che la crisi precipiti in elezioni anticipate o che invece si formi un nuovo governo. E nel caso: un Conte ter, un nuovo premier con la stessa maggioranza o una nuova maggioranza? Questione di giorni o se ne riparla in primavera? O non se ne riparla affatto? Prima o dopo il semestre bianco? Prima o dopo l'Epifania? Si potrebbe continuare con le ipotesi, più o meno plausibili. Proviamo invece a toglierle tutte dal tavolo e a ragionare su un singolo passaggio della conferenza stampa tenuta da Matteo Renzi per annunciare il suo «ciao!» al governo.

Renzi ha detto (fra le altre cose): nel piano italiano di ripresa e resilienza ben 88 dei 127 miliardi circa di prestiti del Recovery Plan sono destinati a progetti già finanziati. Il governo pensa cioè di mettere soldi nuovi su programmi vecchi, in modo da ridurre il debito abbattendo la spesa per interessi (per le migliori condizioni finaiziarie previste dal Recovery Plan). Il leader di Italia viva propone invece di puntare non sul risparmio degli interessi, ma sulla crescita: il debito, dice «keynesianamente», va ridotto puntando sulla crescita, non come vogliono i «rigoristi» - sulla riduzione dei costi di servizio del debito.

