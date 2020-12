Marinilde GIANNANDREA

Un contenitore dinamico e un dispositivo culturale aperto alla città. Il 7 febbraio la Fondazione Biscozzi Rimbaud apre al pubblico il suo spazio espositivo in piazzetta Baglivi a Lecce con una collezione che è il frutto di passioni, sensibilità, scelte meditate e che raccoglie un corpo coerente di opere che vanno dagli anni Cinquanta agli anni Ottanta con fughe nei decenni precedenti e acquisizioni più strettamente contemporanee. La linea è quella dei linguaggi materici e informali, cinetici-programmati, analitici, quelli dell'astrazione geometrica e i nomi degli artisti italiani e internazionali presenti nel percorso espositivo tracciano un quadro di alcuni movimenti della seconda metà del Novecento.

Le origini salentine di Luigi Biscozzi (nato a Salice Salentino nel 1934) hanno segnato la sua scelta di rendere pubblica la collezione nel luogo delle sue origini. Trasferitosi a Milano negli anni Cinquanta per iscriversi alla Bocconi, è diventato in seguito uno dei nomi più autorevoli nel settore della consulenza fiscale e tributaria in Italia e la sua curiosità, sensibilità, la frequentazione giovanile degli ambienti artistici di Brera, lo hanno portato a iniziare il viaggio appassionato della sua collezione.

«Prima della sua scomparsa nel 2018 racconta sua moglie Dominique Rimbaud, presidente della Fondazione Luigi è riuscito a tracciare il progetto espositivo che si è concretizzato e arricchito in seguito anche grazie a Paolo Bolpagni, direttore scientifico e curatore della Fondazione».

Filippo de Pisis, Arturo Martini, Enrico Prampolini, Josef Albers, Luigi Veronesi, Fausto Melotti, Alberto Burri, Piero Dorazio, Renato Birolli, Tancredi, Parmeggiani, Pietro Consagra, Kengiro Azuma, Dadamaino, Agostino Bonalumi, Angelo Savelli, sono solo alcuni dei nomi presenti nella collezione.

In Puglia non c'è uno spazio espositivo paragonabile a questo, con quali prospettive nasce la Fondazione Biscozzi-Rimbaud?

«L'idea di mio marito e mia non era quella di un museo statico, ma di un luogo che consentisse l'interazione con il pubblico. Insieme a Paolo Bolpagni vorrei fare della Fondazione uno spazio aperto, un luogo che aiuti la formazione ai linguaggi dell'arte contemporanea. La selezione di opere offre un percorso di alcuni movimenti del secondo Novecento e la Biblioteca, che contiene oltre 2.000 volumi, vuole essere uno spazio di ricerca e di studio dedicato all'arte, aperto a tutti e soprattutto agli studenti dei licei, dell'Accademia di Belle Arti e dell'Università».

Dunque una collezione privata diventa un bene destinato al pubblico.

«È un'operazione di filantropia culturale, ma quello che voglio sottolineare è proprio la necessità di offrire ai visitatori e soprattutto ai giovani un centro delle arti, aperto non solo all'esposizione delle opere ma anche ai laboratori didattici, ai tirocini, alla divulgazione e allo studio».

Come avete scelto la sede?

«È uno dei pochi spazi, tra quelli che abbiamo visitato, che permetteva una ristrutturazione attenta e coerente con il nostro progetto. Abbiamo acquistato il piano terra e preso in locazione il primo piano. I progettisti del restauro della palazzina e della distribuzione degli spazi sono gli architetti Fabrizio e Marco Arrigoni insieme a Paolo Bolpagni per l'allestimento».

E le istituzioni?

«L'ex assessore alla cultura Antonella Agnoli e il sindaco di Lecce Carlo Salvemini hanno creduto immediatamente nella nostra proposta».

Come è stato progettato il percorso espositivo?

«Si è pensato a uno sviluppo cronologico con alcuni raggruppamenti dedicati ai principali movimenti. È una selezione di circa settanta opere, quando erano nella nostra casa milanese hanno convissuto nel disordine e nell'anarchia, ora ho capito che mio marito aveva tutto chiaro in mente. Da quel caos, grazie alla sua lungimiranza e all'intervento di Paolo Bolpagni, è nato un percorso assolutamente coerente».

La Fondazione si inaugura con la collezione permanente e una mostra temporanea dedicata a Angelo Savelli.

«Il nucleo delle opere di Savelli ci appartiene ma ci sono lavori provenienti anche da altre collezioni. Per un certo periodo la ricerca di mio marito si era orientata sui monocromi e il bianco di Savelli rientra in questa fase».

Tra i nomi presenti ci sono anche artisti pugliesi di generazioni diverse come Aldo Calò, Salvatore Esposito, Salvatore Sava, Michele Guido e Vittorio Matino che può considerarsi salentino d'adozione, visto che per lunghi anni ha soggiornato a Otranto.

«Alcuni di loro sono nostri amici ma non li abbiamo scelti per questo, la loro ricerca e la qualità del loro lavoro sono in sintonia con la linea della nostra collezione».

Nel catalogo generale, curato da Roberto Lacarbonara e pubblicato da Silvana Editoriale, suo marito racconta che tutto è nato per caso ed è cominciato con una litografia di Renzo Vespignani e una di Ugo Attardi.

«La collezione è nata con alcuni colpi di cuore, ma dagli anni Novanta ha avuto un suo sviluppo più organico, è andata a focalizzarsi su un arco di tempo se vogliamo breve, ma sicuramente completo. Quello che vedremo a Lecce è solo un terzo delle opere, ma è nostra intenzione sviluppare una programmazione pluriennale, prevediamo l'organizzazione di attività che rendano la Fondazione un luogo e uno strumento di educazione ed elaborazione culturale».

